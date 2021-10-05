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AKİB’in 9 aylık ihracatı 11,3 milyar dolar AKİB’in Eylül ayı ihracatı yüzde 62 artışla 1,48 milyar dolara ulaştı

İHA

AKİB’in 9 aylık ihracatı 11,3 milyar dolar AKİB’in Eylül ayı ihracatı yüzde 62 artışla 1,48 milyar dolara ulaştı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artışla 1,48 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, eylül ayında 8 birliğin tamamında ihracat hacminde artış sağladıklarını, Hollanda, Romanya, Lübnan, İsrail ve İtalya pazarlarında yüzde 270’e varan oranlarda rekor artışlara imza attıklarını belirterek ilk 9 aylık ihracatın ise 11 milyar 310 milyon dolara ulaştığını söyledi.
Eylül ayında AKİB’in Türkiye’nin ihracat artış ortalamasını ikiye katladığını, yurt genelinde 13 genel sekreterlik arasında en yüksek ihracat artışına imza attığını kaydeden Koordinatör Başkan Nejdat Sin, finansman desteklerinin artırılması ve küresel fuar merkezi kurulmasına yönelik hükümetin vermiş olduğu müjdelerin yeni başarı hikâyeleri yazmalarında en büyük motivasyon kaynağı olacağını vurguladı.
Başkan Nejdat Sin, “İhracatımızda yakaladığımız seviyeleri daha yukarılara taşımaya yönelik kurgulanan İhracatı Geliştirme Fonu’nun ihracatçılarımızın teminat sorununu ortadan kaldıracağına, maliyet avantajı ve kredi genişlemesi sağlayacağına inanıyoruz. Yeniden yapılandırılacak Eximbank’ın sermayesinin ve kaynaklarının artırılması da ihracatçılarımızın kredi hacmini yükseltecek, krediye erişimini kolaylaştıracak ve finansman ihtiyaçlarını karşılamaya daha uygun bir zemin oluşturacaktır. Ayrıca Asya, Avrupa ve Afrika’nın buluşma merkezi İstanbul’da küresel bir fuar merkezinin kurulmasıyla üretimdeki gücümüz ve ihracat ailemizin başarıları bir kez daha uluslararası vitrine taşınmış olacaktır.” dedi.

En yüksek artış su ürünleri ve hayvansal gıdada
Bölgede KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ihracata başlaması ve ihracatçı firma sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran AKİB’in eylül ayındaki üye sayısının 20 bine ulaştığını belirten Başkan Nejdat Sin, bu ayda en fazla ihracatı kimya, demirçelik, hububat ve bakliyat sektörlerinde elde ettiklerini ifade etti.
Eylül ayı bölge ihracatını birliklere göre değerlendiren Başkan Sin, şunları söyledi:
“Eylül’de tüm birliklerimiz ihracatını artırdı. Bu ayda yüzde 93 artış ve 438,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ilk sırada yer alırken yüzde 82 artış ve 432,6 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz ikinci, yüzde 48 artış ve 142,1 milyon dolar değer ile Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz üçüncü sırada yer aldı. Yine eylül ayında Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 45 artışla 116,5 milyon dolarlık ihracata imza attı. Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 18 artışla 103,3 milyon dolarlık, Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 11 artışla 99,7 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz en yüksek artış olan yüzde 109 artışla 50,5 milyon dolarlık, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 3 artışla 36,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.”

"Hollanda pazarında yüzde 270 artış yakaladık"
Akdeniz’in tarım ve sanayi ürünlerini dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendiren AKİB’in Avrupa, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu, Afrika ve ABD pazarlarında etkinliğini her geçen ay artırdığına dikkati çeken Başkan Sin, eylül ayı ihracat raporlarında bu tablonun çok belirgin olduğunu belirtti. AKİB’in ihracatını ülkelere göre ele alan Başkan Sin, “Eylülde tutar bazında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç ülke; Irak, Hollanda ve İspanya oldu. Irak pazarında yüzde 24 artışla 112,8 milyon dolarlık, Hollanda’da yüzde 270 artışla 87,4 milyon dolarlık, İspanya’da yüzde 36 artışla 86 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. İhracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelerde ise Hollanda’nın ardından yüzde 159 artış ve 74,6 milyon dolar değer ile Romanya ikinci, yüzde 146 artış ve 36 milyon dolar değer ile Lübnan üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri yüzde 117 artış ve 59,4 milyon dolar değer ile İsrail, yüzde 115 artış ve 75,1 milyon dolar değer ile İtalya takip etti.” dedi.
AKİB Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2021 yılının OcakEylül döneminde bölge ihracatının yüzde 46 artışla 11 milyar 310 milyon dolara ulaştığını, son 12 aylık ihracat performansının ise yüzde 29 artışla 14 milyar 765 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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