Mersin'de orman yangınlarıyla mücadele konusunda eğitim alan orman gönüllülerine sertifikaları verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, 'Hayat Boyu Öğrenme' yönetmeliği gereği, kırsal alan ve orman yangınları modülü içerisinde Anamur Orman İşletme Müdürlüğünde Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper tarafından, 56 saatlik eğitim verildiği bildirildi.

Eğitimde, yangın öncesi, yangın esnası, yangın sonrası, iş sağlığı güvenliği ve kişisel koruyucu donanım kullanımı konuları hakkında bilgi verildiği belirtilirken, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan gönüllülere sertifikaları takdim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, orman gönüllülerinden oluşturulan ekiplerin, mesaj yolu ile yangın ihbarını alır almaz hemen belirlenen toplanma merkezlerine giderek, kurum tarafından belirlenen veya temin edilen araçlar ile yangın amirinin vereceği talimata göre hareket edecekleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğu, proje kapsamında orman gönüllülerinin sayısının arttırılması ile gerek orman içi gerekse orman dışında yaşayanların, ormanların korunması ve orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

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