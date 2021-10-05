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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

İHA

Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama ve su desteğinde bulunulduğu bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Toroslar ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı. Jandarma ekipleri ayrıca hayvanların bakıma ihtiyacı olup olmadığı ve sağlık durumlarını kontrol etti, yaralı, hasta ve bakıma muhtaç hayvanlar tedavi edilmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.
Hayvanları besleyen jandarma ekipleri, sokak hayvanlarının bir gün değil her gün korunması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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