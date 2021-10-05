Silifke'de çok sayıda silah ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde iki aile arasında yaşanan gerginliğe müdahale eden polis, 4 adet uzun namlulu silah ile bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde iki aile arasında yaşanan 'tehdit, hakaret, yangın, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme' olaylarıyla ilgili olarak şüpheli 7 şahsın adreslerinde ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 4 adet çeşitli markada tüfek ile bu silahlara ait 64 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.