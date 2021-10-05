Balık ölümlerinin yaşandığı Sarıgöl'de çalışma başlatıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ağustos ayı içerisinde Sarıgöl’de balıkların oksijensiz kalarak ölmeleri üzerine Bozyazı Belediyesi, sorunun kökten çözümü için çalışma başlattı.

Mevsimsel değişikliklere göre yağmur sularıyla oluşan ve ters akıntı nedeniyle denizle bağlantı bölümünün kapanması sonucu Sarıgöl’de yaşayan balıkların zaman zaman oksijensiz kalarak ölmeleri üzerine çalışma başlatan Bozyazı Belediyesinin hazırladığı ‘Sarıgöl denize çıkış projesi’, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygun görüldü. Konunun çözümü için Bozyazı’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve belediye teknik heyeti ile birlikte Tekmen Mahallesi’nde bulunan Sarıgöl’de karadan ve denizden incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile yapılan incelemelerin ardından Sarıgölde’ki sorunun kesin çözüme kavuşturulacağı müjdesini sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Çetinkaya, “Belediyemizin talebi üzerine Tekmen Mahallemizde bulunan ve yıllardır çözüm bekleyen 'Sarıgöl denize çıkış' projesi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulunduk. Bu projenin hayata geçirilmesinde bize desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Tekmen Mahalle Muhtarı ve Sarıgöl’ün etrafında bulunan site sakinleri, yıllardır çözülemeyen sorunun kesin çözüme kavuşturulması için başlatılan çalışmaları olumlu buldu.

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