Şampiyon basketbolcular, kupa ve madalya sevincini Başkan Seçer ile paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyon basketbolcular, kupa ve madalya sevincini Başkan Seçer ile paylaştı

İHA

Şampiyon basketbolcular, kupa ve madalya sevincini Başkan Seçer ile paylaştı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupasında namağlup şampiyon olan Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Basketbol Takımı, kazandıkları şampiyonluk kupası ve madalya sevincini Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile paylaştı. Şampiyon sporcular, Başkan Seçer’e doğum günü sürprizi de yaptı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupasında oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Basketbol Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i ziyaret etti. Kazandıkları kupa ve madalyayı Başkan Seçer’e sunan basketbol ekibi, Seçer’in doğum gününü de pastalı bir sürprizle kutladı. Başkan Seçer, sürpriz karşısında yaşadığı mutluluğu “Gerçekten hiç beklemediğim bir şey oldu. Çok harika” cümlesiyle ifade etti.
Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi GSK Başkanı Özgür Timur, GSK Kadın Basketbol Takımı Şube Sorumlusu Berkay Üstündağ, teknik ekip ve sporcular yer aldı. Kadın Basketbol Takım Kaptanı Nihan Demirkol, Başkan Seçer’e takım formasını hediye ederken, takımın “Sait Baba”sı olarak tanınan Milli Masör Sait Baydur da doğum günü hediyesi olarak şiir okuyup, takım kadrosunun imzalı fotoğraflarını sundu.

“Sezona böyle bir başarı ile girmek çok büyük bir avantaj”
Başkan Seçer, takımın çok önemli ve değerli bir başarı elde ettiğini ifade ederek, “Orada değildim ama kulağım, gözüm, gönlüm hep oradaydı. Arkadaşlardan da bilgi alıyordum sürekli. Sizin için de psikolojik anlamda değerli olduğunu, motivasyonunuza katkı yapacağını düşünüyorum. En azından sezona böyle bir başarı ile girmek çok büyük bir avantaj. Sporcunun morali, konsantrasyonu açısından çok önemli bir avantaj diye düşünüyorum. Eminim ki, önümüzdeki günlerde maç skorlarından bunu göreceğiz. Güzel, başarılı sonuçlar elde edeceğiz” dedi.
Spor alanında gösterilen başarıların Mersin’in tanınmasına ve marka kent olmasına da katkı sağlayacağını belirten Seçer, “Vatandaşlarımız da tabi ki bu haber karşısında çok mutlu oldu. Her şeyden önemlisi o. Bu tip başarılar Mersin’in tanıtımına da çok büyük bir katkı sunar. Mersin’e bu anlamda yaptığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

“Kent adına bu kupa kazanıldı”
Seçer, Mersin gibi kozmopolit yapıda olan bir kenti bir arada, huzur ve barış içerisinde yaşatabilecek enstrümanlar arasında sporun da yer aldığını vurgulayarak, “Bunları çok önemsiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımının kupa kazanması, taraflı tarafsız hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Mersin’de yaşayanları mutlu etmiştir. Çünkü kent adına bu kupa kazanıldı. Bu önemlidir. İşte bu ortak duygular insanları millet yapıyor, halk yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı bir vücudu var bu kulübün”
Basketbol takımının yeni kurulmuş bir kulüp olarak önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Seçer, şunları söyledi:
“Sağlıklı bir vücudu var bu kulübün. Bizim anlayışımız işimizi doğru yapmak. Çağdaş toplumlar ne yapıyorsa onu yapmak zorundayız. Bu anlamda kulüp olarak çok güzel şeyler duyuyorum, hoşuma gidiyor, onurum okşanıyor; disiplini, ciddiyeti, tavırları, davranışı. Emin olabilirsiniz ki uçakta, otobüste seyahat ederken ya da bir kentte gezerkenki tavırlarınız bana aktarılıyor. Bir vatandaş görüyor hoşuna gidiyor ya da gitmiyor, aktarıyor. Bir yerde beni görüyor, aktarıyor; çünkü artık siz tanınmış bir kentin spor kulübünün sporcularısınız. Bunlar çok önemli. Kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz de elimizden geleni değil gereğini yapacağız kulübümüz için.”

“Sezon sonunda bir tane daha gelecek”
GSK Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Nihan Demirkol da Seçer’e, “Bu kupanın yanına siz bir tane daha yer açın. Sezon sonunda yine aynısından bir tane daha gelecek” dedi.
Başkan Seçer de bunun üzerine, “Bekliyorum, canı gönülden de inanıyorum. Zaten disiplini sağladıktan, sistemli çalıştıktan sonra her şey mümkün hayatta” diye konuştu.
Seçer, ayrıca programı uygun oldukça maçları izlemeye geleceğini de söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus Belediyesi, minik öğrencileri patili dostlarla buluşturdu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, minik öğrencileri patili dostlarla ...
Mersin'de 23 kiloluk dev mantar bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de 23 kiloluk dev mantar bulundu
Balık ölümlerinin yaşandığı Sarıgöl'de çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Balık ölümlerinin yaşandığı Sarıgöl'de çalışma ...
Tarsus’ta yerli soya çeşidi ‘Samsoy’un hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta yerli soya çeşidi ‘Samsoy’un hasadı yapıldı
Başkan Yılmaz, 100 genci maça götürdü
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, 100 genci maça götürdü
Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı
Silifke'de çok sayıda silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke'de çok sayıda silah ele geçirildi
Muhtar vampir yarasalardan şikayetçi
YEREL HABERLER Muhtar vampir yarasalardan şikayetçi
Yeşil zeytinde bu yıl rekolte düşük Mersin Zeytinciler Derneği Başkanı Atilla Parlak: "Rekolte düşüklüğünden dolayı fiyatlar 2 katına çıkabilir"
YEREL HABERLER Yeşil zeytinde bu yıl rekolte düşük Mersin ...
Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri sokak hayvanlarına mama ve su verdi
Eğitim alan orman gönüllülerine sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Eğitim alan orman gönüllülerine sertifikaları verildi
Mersin'de Bizans ve Roma dönemi ait tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de Bizans ve Roma dönemi ait tarihi eserler ...
AKİB’in 9 aylık ihracatı 11,3 milyar dolar AKİB’in Eylül ayı ihracatı yüzde 62 artışla 1,48 milyar dolara ulaştı
YEREL HABERLER AKİB’in 9 aylık ihracatı 11,3 milyar dolar AKİB’in ...
Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef şampiyonluk Bu yıl Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Bu hafta sonu ilk maçına çıkacak olan Mersin ekibi, lige galibiyetle başlamak istiyor
YEREL HABERLER Mersin BŞB Kadın Voleybol Takımı'nda hedef ...
Mezitli’de gönüllü zabıta dönemi başlıyor
YEREL HABERLER Mezitli’de gönüllü zabıta dönemi başlıyor
Minik öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti
YEREL HABERLER Minik öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti
Büyükşehir Belediyesinden Tarsus Ticaret Merkezine yol desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden Tarsus Ticaret Merkezine ...
Mersin, yüzme maratonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mersin, yüzme maratonuna hazırlanıyor
Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün alıyor Mersin'de satın aldığı bahçedeki elmalar için "Burada elma olmaz sök bu fidanları" diyenleri dinlemeyen 2 çocuk babası Ufuk Kurt, şimdi o fidanların her birinden 100'er kilogram ürün alıyor
YEREL HABERLER Burada olmaz dediler, şimdi her ağaçtan 100 kilo ürün ...
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Canataroğlu, toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. ...
Mersin´de terör operasyonlarına 12 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin´de terör operasyonlarına 12 tutuklama
HDP'li meclis üyesi, belediye başkanının üzerine yürüdü
YEREL HABERLER HDP'li meclis üyesi, belediye başkanının üzerine ...
Mersin'de 2.5 ayda 58 terör şüphelisi yakalandı Aile görüşmeleri sonucu ikna edilen 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
YEREL HABERLER Mersin'de 2.5 ayda 58 terör şüphelisi yakalandı Aile ...
Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine 160 bin TL yardım
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine 160 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.