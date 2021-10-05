Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)

MERSİN'DE 7 GÖZALTI
Mersin'de Sahil Rüzgarı-2 operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu kentlerde organize suç örgütü faaliyetinde bulunan ve bunlara silah temini ettikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı-2' adı verilen operasyon kapsamında Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan M.K., R.K., E.T., Y.K., H.K., E.B. ve R.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, senet, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 47 fişek ile ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-10-05 18:00:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.