Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)

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MERSİN'DE 7 GÖZALTI

Mersin'de Sahil Rüzgarı-2 operasyonu kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu kentlerde organize suç örgütü faaliyetinde bulunan ve bunlara silah temini ettikleri anlaşılan şüphelilerin yakalanması için 'Sahil Rüzgarı-2' adı verilen operasyon kapsamında Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan M.K., R.K., E.T., Y.K., H.K., E.B. ve R.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, senet, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 47 fişek ile ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-10-05 18:00:30



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