Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesindeki bir hurda fabrikasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmaları başladı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCANSoner AYDIN

2021-10-05 21:05:50



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