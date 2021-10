Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Mezarlığı'nın çevre duvarı dışında kalan onlarca kabrin hali içleri sızlatıyor. Mahalle muhtarlarının ‘içler acısı’ olarak özetlediği mezarlıkla ilgili en kısa sürede adım atılarak hem koruyucu duvar çekilmesi hem de bakımlarının yapılması isteniyor.

İlçeye bağlı Alata Mahallesi’nde bulunan ve birçok mahallenin ortak olarak kullandığı Alata Mezarlığı’nın durumu görenleri üzüyor. Büyük bir bölümü çevre duvarı ile koruma altına olan mezarlığın 40'dan fazla kabrin olduğu kısmı ise ortadan geçen yol nedeniyle dışarda kalıyor. Çevre duvarı dışında kalan içlerinde tarihi mezarların da yer aldığı kısmın yıkık dökük olması dikkat çekiyor. Kabirlerden birinin bir kısmının asfalt altında kaldığı mezarlığın bir an önce tel örgü veya çevre duvarı ile koruma altına alınması ve gerekeli düzenlemelerin yapılması isteniyor. Durumun içler acısı olduğunu belirten muhtarlar, hem taleplerinin yerine getirilmesini hem de mezarlık içinde bir görevli verilmesini istiyor.



“Gördüğünüz gibi içler acısı”

Mezarlıkların manevi ve kültürel değerler olduğuna dikkat çeken Alata Mahallesi Muhtarı Hidayet Yıldırım, "Bu açıdan gereken hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi içler acısı. Acil olarak yolun yakınındaki eski mezarların tespit edilmesi lazım, bunlar tarihi mezarlar. Yoldan geçen araçlar çarpıyor. Taşları eğilmiş yatmış. Bunların bakıma alınması gerekiyor. Doğu kısmında duvar var, batı kısmının sınırları belli değil. Buraya da bir duvar örülmesi gerekiyor. Araçlar buraya giriyor. Zaman zaman mezarlığın içine park ediyorlar. Yol yerinin ayrılması lazım. Bunu defalarca söyledik şu anda bir yapım işleri olmadı. Bir an önce büyükşehir belediyesinin bu konulara eğilmesi gerekiyor. Bakım yapılmıyor, çalılık taşlık bunların düzenli hale getirilmesi lazım. Zaman zaman buraya madde bağımlıları da geliyor. Bıraktıkları şişeler ve benzer malzemeler mezarlığın içerisinde. Çok söyledik buraya bir görevli verilmesini, maalesef bir görevlisi de yok. Yine buranın elektrik abonesi de yok, yani kaçak kullanıyoruz” dedi.



“Yarısı yola girmiş araba çiğneyip geçiyor”

Tabiye Mahallesi'nin 40 yıllık muhtarı olduğunu anımsatan Veli İpçi de, "Mezarlığımızın bakımı çok zayıf. Burası en az 56 mahallenin mezarlığı. Erdemli’nin de en büyük mezarlığı sayılır. Burada göründüğü gibi mezarlığın kimisi yolun üzerine gelmiş, yarısı yola girmiş. Araba çiğneyip geçiyor. Buraların bir ele alınıp düzeltilip sınırlarının belirlenip tel içine alınıp düzenlenmesi lazım. Bir imar yolu projesi var onun da bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bu 20 metrelik yol bağlandığı zaman bu yolun yükünü hafifletir tek yöne bindirebiliriz. Bu yolun bu tarafına tel çekildiği zaman idare olur” diye konuştu.

Duvar örülmesini veya tel çekilmesini isteyen muhtar İpçi, eski mezarların da tespitinin yapılmasını isteyerek yola giren mezarlarla ilgili de bir çözüm bulunmasını istedi.

