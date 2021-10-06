Göçmen Kavşağında deplase çalışmaları devam ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (MESKİ), Yenişehir ilçesi 26. Cadde ile Hüseyin Okan Merzeci Kavşağı içmesuyu, yağmursuyu deplasesi ve Eğriçam Mahallesi 1. etap içmesuyu şebeke rehabilitasyon yapım işine başlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Göçmen Kavşağına yapılacak olan katlı kavşak dolayısıyla MESKİ Genel Müdürlüğünce, 26. Cadde, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ve Eğriçam Mahallesi’ni kapsayacak deplase çalışmalarına başlandı. Çalışma kapsamında, yeni yapılacak katlı kavşağın geçeceği yolun altında bulunan yağmursuyu ve içmesuyu hatları yenilenerek taşınıyor.

MESKİ’nin sözleşme bedeli 12 milyon 973 bin lira olan yapım işi kapsamında 27 bin 575 metre muhtelif çaplarda boru imalatı, 3 bin 104 metre çelik boru imalatı, 2 adet vana odası, bin 225 adet muhtelif çaplarda abone bağlantısı ve 339 metre betonarme kutu menfez ile yağmursuyu hattı yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.