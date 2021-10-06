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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tarhan ‘Sanat İyileştirir’ programına konuk oldu

İHA

Başkan Tarhan ‘Sanat İyileştirir’ programına konuk oldu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 'Sanat İyileştirir' adlı televizyon programının konuğu oldu.
Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleşen programda, Mezitli’de kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen çalışmalar anlatıldı. Başkan Tarhan, Kültür Merkezi, Amfi Tiyatro, Mutlu Yaşam Köyü, Aktif Yaş Alma Merkezleri, Gönüllü Evleri ve Çocuk Gündüz Bakımevleri gibi projeleri anlatırken genç sanatçılar da sahne aldı.
Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurs alan kursiyerlerden piyanoda Nehir İnanır, kemanda Gökçe Çiğiloğlu, baletler Celal Sumakiyah ve Memduh Sumakiyah, balerinler Derin Ay ve Veronika Rebenkova, sahnede hünerlerini sergileme fırsatı buldu.
Mezitli’nin hızla büyüyen ve gelişen bir kent olduğunun altını çizen Tarhan, “Kentimizi cazibe merkezi haline getirecek tarihi ve doğal zenginliklerimizi öne çıkardık. 3 bin yıllık tarihi bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kentinin daha sık ziyaret edilebilmesi ve çevresinde sosyal bir yaşam oluşması amacıyla Sütunlu Caddede düzenleme yaptık. Bu projemiz Tarihi Kentler Birliği tarafından ödül aldı. Yine aynı bölgede bulunan dünyanın en büyük filozoflarından, astronomi biliminin kurucusu şair, matematikçi Aratos’un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları devam ediyor. Mezitli Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen kazılar tamamlandığında ülkemizin en çok ziyaret edilen yerlerinden birisi olacağını düşünüyoruz" dedi.
Bununla birlikte inşası cumhuriyet ile yaşıt olan 'Taş Mektep’i çürümekten kurtararak yeniden eğitime ve sosyal yaşama kazandırdıklarını kaydeden Tarhan, "Mezitli Sanat Çarşısını açarak içerisinde bulunan 28 dükkanda büyük bölümü sanatsal değeri olan ürünlerin vatandaşlarımızla buluşmasını sağladık. Örgülü Sokak, Amfi Tiyatro, Kültür Merkezi, Sanat Durakları gibi sayısız projemizle Mezitli’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın mutluluğu için her türlü çalışmayı gerçekleştirdik. Mezitlililer mutlu olunca bu kente olan ilgiyi artırdı. En fazla tercih edilen kentler sıralamasında en yukarıda kendine yer buldu” ifadelerini kullandı.

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