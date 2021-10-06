Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

İHA

Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi ile Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz’u ziyaret etti.
Gültak, ziyaretlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Din görevlilerimiz gerçekten çok kıymetli, ulvi bir görevi ifa ediyorlar. Bu nedenle değerli cami ve din görevlilerimizin bu özel haftasını gönülden kutluyor, kendilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
“İbadethanelerimizin sıkıntılarını çözmek için çalışıyoruz”
Konuşmasında, camiler ve din görevlilerinin taşıdığı misyonun önemine dikkat çeken Başkan Gültak, ibadethanelerin toplumsal önemine de değinerek, “Akdeniz Belediyesi olarak camilerimiz ve diğer ibadethanelerimizin eksikliklerinin yanı sıra, değerli hocalarımızın talep ve sıkıntıları noktasında en kısa sürede müdahale ediyoruz. Camiler veya Kur'an kursları ile ilgili her türlü talep ve sıkıntıları çözmek için aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.
“Camilerimizin amacı herkesi kardeşçe bir araya getirmek”
Ziyareti nedeniyle Başkan Gültak’a teşekkür eden Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi ise “Amacımız Mescidi Nebevi ruhunu, caminin birleştirici, kardeşlik, huzur ve barış ruhunu topluma anlatmak, bu huzur ve barışı sağlamaktır. Camilerimizin de asıl amacı ırk, dil, renk ayırımı gözetmeksizin herkesi kardeş ve eşit olarak bir araya getirmektir” ifadelerini kullandı.
Hafta kapsamında bu yılın temasının ‘vefa’ olduğunu kaydeden Kondi, şöyle devam etti; "Büyüklerimize, devletimize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza ve kutsal değerlerimize karşı bir vefa borcumuz var. Nedir bu vefa borcumuz? Birliğimizi, kardeşliğimizi, huzur ve barışımızı sağlamak, toplumda kardeşçe yaşama kültürümüzü geliştirmektir. Bizler de Mersin’de 2 bin 300 personelimizle birlikte toplumumuzun her kesiminden insana doğru bilgiyi aktararak, sahih dini bilgilerle aydınlatmak, kardeşliği, birliği, huzur ve barışı sağlamak amacını güdüyoruz. Bunun için fedakarca çalışan cami görevlilerimize, gönüllülerimize ve hayırseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Mut'ta fabrikalarda geçen yıl sızma zeytinyağı fiyatları 22 lirayken bu yıl 35 liraya yükseldi
YEREL HABERLER Mersin Mut'ta fabrikalarda geçen yıl sızma zeytinyağı ...
Başkan Tarhan ‘Sanat İyileştirir’ programına konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan ‘Sanat İyileştirir’ programına konuk ...
Yıldırım: "Üretimdeki ihracat payımızı arttıracağız"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Üretimdeki ihracat payımızı arttıracağız"
MTOSB’den engelli milli sporculara destek
YEREL HABERLER MTOSB’den engelli milli sporculara destek
Mersin'de yaya güvenliği için yapılan üst geçit hizmete girdi
YEREL HABERLER Mersin'de yaya güvenliği için yapılan üst geçit ...
Göçmen Kavşağında deplase çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Göçmen Kavşağında deplase çalışmaları devam ediyor
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de 'okul geçidi' görevlilerine sertifikaları törenle verildi
YEREL HABERLER Mersin'de 'okul geçidi' görevlilerine sertifikaları ...
Mezarlığın içler acısı hali Mersin’in Erdemli ilçesindeki en büyük mezarlıklardan biri olan Alata’da, duvar dışında kalan 40'dan fazla kabir yol geçmesi nedeniyle zarar görüyor Bazıları yıkık dökük durumda olan, bazılarına araçların çarptığı ileri sürülen mezarlardan birinin bir kısmının asfalt altında kalması ise dikkat çekiyor Mahalle muhtarlarının ‘içler acısı’ diyerek özetlediği mezarlıkla ilgili en kısa sürede adım atılarak hem koruyucu duvar çekilmesi hem de bakımlarının yapılması isteniyor
YEREL HABERLER Mezarlığın içler acısı hali Mersin’in Erdemli ...
Özbozkurt ile Yeşilkuş’un çalışmaları Covid-19 Araştırmaları kitabında yayınladı Doç. Dr. Özbozkurt, “Öğrencilerin büyük bir azimle derslerde aktif olarak yer almasının salgın sürecinde akademisyenlerin içsel motivasyonlarını artırdığı sonucu ortaya çıktı"
YEREL HABERLER Özbozkurt ile Yeşilkuş’un çalışmaları Covid-19 ...
Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)
Mersin'deki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Mersin'deki yangın kontrol altına alındı
Mersin'de hurda fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Mersin'de hurda fabrikasında yangın
Mersin Hurdacılar Sitesi'nde yangın
YEREL HABERLER Mersin Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)
YEREL HABERLER Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 ...
Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi ...
Şampiyon basketbolcular, kupa ve madalya sevincini Başkan Seçer ile paylaştı
YEREL HABERLER Şampiyon basketbolcular, kupa ve madalya sevincini ...
Tarsus Belediyesi, minik öğrencileri patili dostlarla buluşturdu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, minik öğrencileri patili dostlarla ...
Mersin'de 23 kiloluk dev mantar bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de 23 kiloluk dev mantar bulundu
Balık ölümlerinin yaşandığı Sarıgöl'de çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Balık ölümlerinin yaşandığı Sarıgöl'de çalışma ...
Tarsus’ta yerli soya çeşidi ‘Samsoy’un hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta yerli soya çeşidi ‘Samsoy’un hasadı yapıldı
Başkan Yılmaz, 100 genci maça götürdü
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, 100 genci maça götürdü
Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, hayvanseverlere mama ve yuva dağıttı
Silifke'de çok sayıda silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Silifke'de çok sayıda silah ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.