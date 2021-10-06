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İlkokulda öğretmenden dayak iddiası Mersin’in Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulda öğretmenin, düdüğünü ellediği için 9 yaşındaki öğrencisine 9 tokat attığı ve yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü

İHA

İlkokulda öğretmenden dayak iddiası Mersin’in Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulda öğretmenin, düdüğünü ellediği için 9 yaşındaki öğrencisine 9 tokat attığı ve yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü

– Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde bir ilkokulda görevli sınıf öğretmeninin, 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisinin yüzüne 9 kere tokat atarak şiddet uyguladığı iddia edildi. Çocuğun yüzünde yediği tokatlar nedeniyle tırnak izine bağlı çizikler ve kızarıklıklar oluşurken, ailesi doktor raporu alarak öğretmenden şikayetçi oldu.
İddiaya göre olay, Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulunda 1 Ekim Cuma günü yaşandı. Okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan S.A.Ö., iki ders zili arasında sınıfta bulunan kendisine ait düdüğü ellediğinin arkadaşları tarafından şikayet edilmesi üzerine sınıfa gelerek 9 yaşındaki B.T.’nin yüzüne 9 kere tokat attı. Tokatların etkisiyle yüzünde çizikler ve kızarıklıklar oluşan çocuk, okuldan eve dönünce olayı ailesine anlattı. Anne 35 yaşındaki Mesude Turan ve baba 43 yaşındaki Halit Turan, çocuklarını hastaneye götürerek rapor aldı. Turan ailesi, 4 Ekim Pazartesi günü de ilçe karakoluna giderek, öğretmen S.A.Ö.’den şikayetçi oldu.

“Öğretmenle ilgili işlem başlatılmasını bekliyoruz”
Kafe işletmecisi, 6 çocuk babası Halit Turan, çocuğunun yaşadıklarını anlattı. Hal Mahallesi'nde yaşadıklarını ve oğlu B.T.’nin aynı mahalledeki Hürriyet İlkokulunda 3. sınıf öğrencisi olduğunu belirten Turan, “Oğlum okulda öğretmenin düdüğüne dokunmuş, o da böyle bir tepki vermiş, çocuğa 910 tane tokat atıp eve göndermiş. Suratında belirgin tırnak ve tokat izleri vardı. Biz de hastaneye götürdük, öğretmenin şiddet uygulandığına dair rapor aldık. Öğretmenle ilgili işlem başlatılmasını bekliyoruz” dedi.
Yaşanan olayda tek sorunun, çocuğun düdüğe dokunması olduğunu dile getiren Turan, “Öğretmen de itiraf ediyor zaten, inkar etmiyor. Öğretmen dokunduğunu görmemiş; arkadaşları şikayet edince dışarıdan gelip çocuğa öyle bir tepki vermiş” diye konuştu.

“Hiçbir işlem yapılmadı”
Öğretmenle de okul idaresiyle de görüştüğünü belirten baba Turan, “Öğretmenin kendisiyle de görüştüm, eşi de aradı, okul müdürü de aradı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile de görüştük, ona da fotoğrafları ve videoları attık ama hiç kimseden bu olayla ilgili ne bir düzeltme ne bir işlem yapıldı. Hiçbir şey yapmadılar, öyle bekliyoruz. Çocuk da şu anda okula gitmiyor. Çocuğun sınıfını değiştirdiklerini öğrendim. Öğretmen sınıfında duruyor ama benim oğlumun sınıfını değiştirip 3 yıllık arkadaşlarından ayırmışlar. Özürleri kabahatlerinden büyük” ifadelerini kullandı.

“Bütün kanuni yollardan başvurumuzu yaptık”
Öğretmenden şikayetçi olduklarını kaydeden Turan, “Bütün işlemleri başlattık, avukatımızla beraber ilçe karakoluna gidip şikayetçi olduk. Biz gereken bütün kanuni yollardan başvurumuzu yaptık. Öğretmen, psikolojisinin bozuk olduğunu, babasını kaybettiğini, o yüzden böyle aşırı bir tepki verdiğini söyledi. Zaten bize mesaj da yazmış. Telefonda kendisine de söyledim; ‘Bunlar çocuk, sizin böyle bir tepki vermeniz doğru değil. Siz çocuklara böyle davranırsanız sizi kim toplayabilir o sınıfın içinde? Hepsi küçücük çocuk’ dedim” şeklinde konuştu.

“Başka çocuklara da şiddet uygulamış” iddiası
Aynı öğretmenin, sınıfta başka öğrencilere de şiddet uyguladığını öğrendiklerini iddia eden Turan, “Öğretmenin açtığı velilerinin grubu var; o grupta biz fotoğrafları, videoları atınca o insanlar da bunu yaşadıklarını söylüyorlar. Aynı öğretmenden bu şiddeti gören öğrenciler var. O öğretmen grubu sildi. Ama biz o velilere de ulaşabiliriz, çünkü hepimiz aynı mahallede oturuyoruz, çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Bunların yaşanmaması lazım, bunlar çocuk. Yaşanmasını kim ister? Kendi çocuğuna ya da başkasının çocuğuna böyle bir zararın gelmesini kim ister” dedi.
Öğrenci B.T. de yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Cuma günü beden eğitimi dersindeydik. Zil çaldı, içeriye girdik. Düdüğünü elledim diye geldi tokat attı. Yüzümün bir tarafına 5, diğer tarafına 4 tokat attı. Yüzümde tırnakları nedeniyle çizikler oluştu. Dersten çıktık hastaneye gittik, rapor aldık. Öğretmenimiz bize eskiden iyi davranırdı ama şimdi kötü davranıyor. Arkadaşlarım yaramazlık yaptığında hep onlara tokat atıyor, dövüyor. Nedenini bilmiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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