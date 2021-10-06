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'Teksin' üzerinden seslendi, talebi anında yerine getirildi Mersin'de 7 yaşındaki kız çocuğu, 'Teksin' uygulaması üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanına ses kaydı gönderdi, ekipler hediyelerle kapısını çaldı

İHA

'Teksin' üzerinden seslendi, talebi anında yerine getirildi Mersin'de 7 yaşındaki kız çocuğu, 'Teksin' uygulaması üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanına ses kaydı gönderdi, ekipler hediyelerle kapısını çaldı

Mersin'de 7 yaşındaki kız çocuğu, 'Teksin' uygulaması üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ses kaydı gönderdi, ekipler hediyelerle kapısını çaldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Süt Senin Gurur Mersin’in projesi kapsamında eğitimöğretim döneminde çocuklara okul sütü dağıtılırken, 2021’in yaz aylarında ise 'Vahap Amca’yla Tatlı Günler' projesi başlatıldı. Proje kapsamında ekipler bu yaz 161 mahallede toplam 119 bin çocuğa dondurma, limonata ve mamul dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden çocuklara dağıtılan bu ürünleri gören 7 yaşındaki Ecrin Kar, annesinin cep telefonunu alarak, 'Teksin' uygulaması üzerinden Başkan Vahap Seçer’e bir ses kaydı gönderdi. Minik Ecrin, o ses kaydında şunları söyledi: “Belediye Başkanım sizi her resimden görüyorum. Çocuklara siz süt, kurabiye, şeker veriyorsunuz, dondurma veriyorsunuz. Herkese veriyorsunuz, görüyorum hep. Bize niye vermiyorsunuz? Bize de biraz getirin. Tamam mı Başkanım? Öpüyorum sizi.”
Sosyal Hizmetler Dairesi, gelen talep üzerine kısa süre içerisinde harekete geçerek, 'Vahap Amca’yla Tatlı Günler' aracını minik Ecrin’in evine gönderdi. Çeşitli hediyeler ve kokulu çörek ile Büyükşehir personelini kapıda gören Ecrin, mutluluğunu saklayamadı. Heyecandan Büyükşehir personeline sarılan minik Ecrin, mutluluğunu, “Ben Vahap Seçerimi çok seviyorum. Vahap Seçerim çok tatlı. Ben onu kalp gibi seviyorum” cümleleriyle dile getirdi.
Gönderdiği ses kaydından ve kendisine ulaşan hediyelerden de bahseden Ecrin Kar, “Dedim ki, ‘Vahap Seçerim ben resimden görüyorum, herkese kurabiye, süt veriyorsunuz. Bana hiç vermiyorsunuz’. Onlar da bana getirdi. Bana kurabiye getirdi, bebek getirdi, süt getirdi, bir şeyler getirdi bana. Ben onu çok sevdim” dedi.
“İyi ki varsın Vahap Seçer”
Ecrin’in bu yıl ilkokul birinci sınıfa başladığını belirten anne Sultan Kar ise Ecrin’in kendisinden habersiz bir şekilde 'Teksin’e mesaj gönderdiğini belirtti. Kendisini oldukça mutlu eden olaydan bahseden anne, “Instagram’dan takip ediyoruz, o da sürekli bakıyor. Çocukların ellerinde kurabiye, dondurma ve sütle çekilmiş fotoğraflarını görüyor. ‘Anne bize niye getirmiyor, buraya gelmiyor, bize vermiyor’ dedi. ‘Kızım ben ne bileyim, herhalde sırayla mahallelere gidiyor’ dedim. Sonra baktım ki benden gizli gitmiş ses atmış. Çok kabiliyetli. Vahap Seçer’i sürekli takip ediyor, sürekli onun etkinliklerine bakıyor. Onu görmeyi çok istiyor. İyi ki varsın Vahap Seçer, Allah seni başımızdan eksik etmesin” ifadelerine yer verdi.
“Mutluluğunu artırmak amacıyla Ecrin’in yanındaydık”
Sosyal Hizmetler Dairesi Aşhane Sorumlusu Ergün Horoz, minik Ecrin’in sokakta oyun oynayan arkadaşlarına da kokulu çörek ve limonata dağıttı. Ecrin’in mutluluğunu artırmak için kapısını çaldıklarını vurgulayan Horoz, “'Vahap Amca’yla Tatlı Günler' projesinden faydalanmadığını belirten minik Ecrin’imiz bize 'Teksin' üzerinden başvuruda bulundu. Biz de O’nun başvurusuna kayıtsız kalmayıp mutluluğunu daha da artırmak, yanında olduğumuzu belirtmek, belediyemizce küçüğünden büyüğüne vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirebilmek amacıyla bugün Ecrin’in yanındaydık” diye konuştu.

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