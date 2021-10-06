Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra para alınıyor

DHA

Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra para alınıyor


Soner AYDINMustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da yabancı nakliye TIR'larından ekstra para talep edilmezken, Türk TIR'larından 2 bin 500 dolar ekstra para istendiğini söyleyerek, "2 devlet, 1 millet güzel. Bizim TIR´lara neden farklı muamele ediyorsunuz, bunu sormayacak mıyız?" dedi.
Akdeniz ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde yer alan TIR garajında, `Büyük Nakliyeciler Buluşması´ düzenlendi. Buluşmaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP´li ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti yöneticileri ve nakliyeciler katıldı. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin´in bulundurduğu liman sayesinde önemli bir lojistik merkezi olduğunu söyledi. İktidar olmaları halinde Mersin´in, sadece Türkiye´nin ve Avrupa´nın değil, dünyanın çok önemli bir merkezi haline geleceğini söyledi.
'ÇİNKOYU BU BÖLGEDE KURACAĞIMIZ MADEN RAFİNERİSİNDE İŞLEYECEĞİZ'
Yapacakları çalışmalar sayesinde, kentin Avrupa ve Amerika´ya büyük hizmet götürecek bir bölge olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Allah nasip eder, iktidar olursak, göreceksiniz en geç 8-9 yıl içerisinde burası önemli bir merkez olacak. Sadece nakliye olmayacak burada. Biz aynı zamanda Hakkari´deki çinko madenini bu bölgede kuracağımız maden rafinerisinde işleyeceğiz. Madeni çok ucuz bedelle dışarı ihraç ediyoruz. Burada işlediğimiz zaman en az 50-100 kat fazlasına ihraç edeceğiz. İstanbul nüfusu azalacak ama burası İstanbul´dan sonra en büyük kent olacak. Kişi başına milli gelir 2025 bin dolara çıkacak. Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz bu bölgede. Arka arkaya otomobil fabrikaları kurulacak, çünkü en rahat buradan ihracatlarını yapacaklar" dedi.
KAMYON VE TIR PLAKALARINA TAHDİT
Türkiye´de 670 bin nakliyeci bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, bu nakliyecilerin ekonomiye 25 milyar dolarlık katkı sağladığını anlattı. Buna rağmen nakliyecilerin sahipsiz olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 50-60 tane derneğin tek bir çatı altında toplanarak örgütlenmesi gerektiğini dile getirdi. Nakliyecilerin sorunlarını detaylıca aktaran Kılıçdaroğlu, ilk olarak araç muayene ücretlerinin yüksek olmasına tepki gösterdi. Rekabetçilik açısından hurda desteğinin de verilmesi gerektiğini bildiren Kılıçdaroğlu, K1 belgelerinin devrinin önündeki engelin de kaldırılması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, taksi plakalarında olduğu gibi TIR ve kamyon plakalarında da tahdit olması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu o kadar basit bir meslek değil. Bu mesleğe girenler alın teri döküyorlar, yıllarını veriyorlar. Param var 30, 40 tane 50 araç al piyasaya gir. Bu, rekabet imkanınızı düşürür, yok eder yani. Bunun da değişmesi lazım. 25 milyar dolar katkı veriyorsunuz ama bazı arkadaşların devletten KDV alacağı var. Bunu zamanında vermiyorsa devlet, faiziyle vermeli. Bu mesleğe itibar kazandırmamız lazım" diye konuştu.
`İYİ YETİŞMİŞ BİR ŞOFÖRE HERKESİN İHTİYACI VAR´
İngiltere´de nakliye sektöründe yaşanan krizi hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bakın, İngiltere´de TIR´lara, kamyonlara şoför bulamıyorlar. Yakında aynı sorunu siz de yaşayacaksınız. İyi yetişmiş bir şoföre herkesin ihtiyacı var. Güzergahı iyi bilen bir şoföre herkesin ihtiyacı var. Acaba var olan iktidar bunun geleceğini düşünüyor mu? Otobüs şoförünü, TIR şoförünü, ağır vasıta şoförünü nasıl yetiştireceğiz? Bunun bir okulu olacak mı? Üniversitelerde böyle alanlar olacak mı? İnsanlar buralarda yetişecekler mi? Üniversiteden mezun olacak, stajı olacak, stajını yapacak ve yanınızda çalışacak nitelikli eleman olacak. Bunun yapılması lazım" ifadelerine yer verdi.
`1 YIL İÇERİSİNDE SORUNLARIN TAMAMI ÇÖZÜLÜR´
Avrupa Birliği´nin gündemindeki motor emisyon standartlarına da değinen Kılıçdaroğlu, buna uygun araçların imal edilmesi ve Türkiye´nin gelecek yılları hesap ederek adımlar atması gerektiğini söyledi. Ağır vasıta şoförlerinin çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve dinlenme zamanında rahat ortam sağlanması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, kantarların da düzenli bakımları yapılmadığı için nakliyecilere cezalar kesildiğini ifade etti.
Bazı köprü ve otoyollardaki yüksek ücretlerden bahseden Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde bu yolları kamulaştıracaklarını anlattı. Nakliyecilere mazot desteği verilmesi ve kilometre başına asgari fiyat tarifinin uygulanmasının şart olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan kolaylıklar ile desteklemelerin, nakliyecilere de verilmesini istedi. Nakliyecilerin 6 türde sigorta ödediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Avrupa´da bu karmaşıklığın tek kaleme düşürüldüğünü anlattı. Oylara değil, dertlere ve sorunlara talip olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Siz belki bu mesleğe girmeden önce bu sorunlar vardı. Mesleği neredeyse bırakıp emekli olacaksınız, yine bu sorunlar var ama çözülmüyor. Oysa 1 yıl içerisinde bu sorunların tamamı çözülür" dedi.
TÜRK TIR´LARINA EKSTRA ÜCRET TALEBİ
Kılıçdaroğlu, nakliyecileri ilgilendiren dış politikaya da değinerek şöyle konuştu:
"İktidar olduğumuzda inşallah Suriye ile hemen barışacağız. Mısır ile hemen barışacağız. Karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Suriye´den Mısır´a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız. Dış politikada kavgayı değil, barışı önceleyeceğiz. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, burada karşılaştığınız sorunları da biliyorum. Sarp Sınır Kapısı´nda günlerce bekleyen TIR şoförlerini biliyorum. Azerbaycan´ın bizden aldığı ekstra paraları biliyorum. Sizi zorla Ro-Ro üzerinden mal taşımaya sevk ettiklerini biliyorum. 2 bin2 bin 500 dolar ekstra para aldıklarını biliyorum. Yabancı TIR´lardan alınmayan paraların Türk TIR´larından alındığını biliyorum. Bunlar olurken bu hükümet neden uykuda? Neden müdahale etmiyor? 2 devlet, bir millet güzel. Bizim TIR´lara neden farklı muamele ediyorsunuz, bunu sormayacak mıyız? Bir telefona bakar. Diyeceksiniz ki `Sen Avrupa´dan gelen yabancı TIR´lara ne yapıyorsan aynısını bize de yap. Biz sizden ayrıcalık beklemiyoruz. Bu telefon açılmıyor arkadaşlar, o nedenle sahibiniz yok."DHA-Politika Türkiye-Mersin / Akdeniz Nuri PİR-Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2021-10-06 12:42:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Teksin' üzerinden seslendi, talebi anında yerine getirildi Mersin'de 7 yaşındaki kız çocuğu, 'Teksin' uygulaması üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanına ses kaydı gönderdi, ekipler hediyelerle kapısını çaldı
YEREL HABERLER 'Teksin' üzerinden seslendi, talebi anında yerine ...
İlkokulda öğretmenden dayak iddiası Mersin’in Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulda öğretmenin, düdüğünü ellediği için 9 yaşındaki öğrencisine 9 tokat attığı ve yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü
YEREL HABERLER İlkokulda öğretmenden dayak iddiası Mersin’in Akdeniz ...
Mersin'de zabıta personeline eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Mersin'de zabıta personeline eğitim veriliyor
Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak
Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı ...
Mersin Mut'ta fabrikalarda geçen yıl sızma zeytinyağı fiyatları 22 lirayken bu yıl 35 liraya yükseldi
YEREL HABERLER Mersin Mut'ta fabrikalarda geçen yıl sızma zeytinyağı ...
Başkan Tarhan ‘Sanat İyileştirir’ programına konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan ‘Sanat İyileştirir’ programına konuk ...
Yıldırım: "Üretimdeki ihracat payımızı arttıracağız"
YEREL HABERLER Yıldırım: "Üretimdeki ihracat payımızı arttıracağız"
MTOSB’den engelli milli sporculara destek
YEREL HABERLER MTOSB’den engelli milli sporculara destek
Mersin'de yaya güvenliği için yapılan üst geçit hizmete girdi
YEREL HABERLER Mersin'de yaya güvenliği için yapılan üst geçit ...
Göçmen Kavşağında deplase çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Göçmen Kavşağında deplase çalışmaları devam ediyor
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu
Mersin'de 'okul geçidi' görevlilerine sertifikaları törenle verildi
YEREL HABERLER Mersin'de 'okul geçidi' görevlilerine sertifikaları ...
Mezarlığın içler acısı hali Mersin’in Erdemli ilçesindeki en büyük mezarlıklardan biri olan Alata’da, duvar dışında kalan 40'dan fazla kabir yol geçmesi nedeniyle zarar görüyor Bazıları yıkık dökük durumda olan, bazılarına araçların çarptığı ileri sürülen mezarlardan birinin bir kısmının asfalt altında kalması ise dikkat çekiyor Mahalle muhtarlarının ‘içler acısı’ diyerek özetlediği mezarlıkla ilgili en kısa sürede adım atılarak hem koruyucu duvar çekilmesi hem de bakımlarının yapılması isteniyor
YEREL HABERLER Mezarlığın içler acısı hali Mersin’in Erdemli ...
Özbozkurt ile Yeşilkuş’un çalışmaları Covid-19 Araştırmaları kitabında yayınladı Doç. Dr. Özbozkurt, “Öğrencilerin büyük bir azimle derslerde aktif olarak yer almasının salgın sürecinde akademisyenlerin içsel motivasyonlarını artırdığı sonucu ortaya çıktı"
YEREL HABERLER Özbozkurt ile Yeşilkuş’un çalışmaları Covid-19 ...
Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Mersin'de hurda fabrikasında yangın (2)
Mersin'deki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Mersin'deki yangın kontrol altına alındı
Mersin'de hurda fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Mersin'de hurda fabrikasında yangın
Mersin Hurdacılar Sitesi'nde yangın
YEREL HABERLER Mersin Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı (3)
YEREL HABERLER Suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 ...
Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda Mersin'de 7 kişi ...
Şampiyon basketbolcular, kupa ve madalya sevincini Başkan Seçer ile paylaştı
YEREL HABERLER Şampiyon basketbolcular, kupa ve madalya sevincini ...
Tarsus Belediyesi, minik öğrencileri patili dostlarla buluşturdu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, minik öğrencileri patili dostlarla ...
Mersin'de 23 kiloluk dev mantar bulundu
YEREL HABERLER Mersin'de 23 kiloluk dev mantar bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.