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Toroslar Belediyesine yeni hizmet binası yapılacak Toroslar Belediyesinin Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı

İHA

Toroslar Belediyesine yeni hizmet binası yapılacak Toroslar Belediyesinin Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediyenin yeni hizmet binası ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bakanlıktan iznimiz geldi. Çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah birkaç ay içinde işlemleri tamamlayıp belediyemiz uhdesine yeni binamızı geçirmiş olacağız" dedi.
Toroslar Belediyesinin Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Yunus Emre Kültür Merkezinde, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda söz alan belediye meclis üyesi Mahmut Tanış, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde özel çocuklara yönelik verilen spor eğitimi hakkında konuşarak, “Belediyemiz, engelli bireylere yönelik bir yıldır spor eğitimi veriyor. Bu hizmet ile özel çocuklar en azından evde çıkıyor. Tabi engelli evladı olmayan bir insanın, engelli bir bireye ne kadar ilgi ve alaka gösterilmesi gerektiğini anlaması mümkün değil. Ancak engelli bir aile bunun ne kadar önemli olduğunu anlayabilir. Benim de bir engelli evladım var. Belediyemiz, 1 yıldır haftanın 4 günü çocuğumu evden alıyor, getiriyor. Çocuğum heyecanla o günleri bekliyor. Spor eğitmenimiz ise empati ve sevgisiyle çocuklarımızı kazanmakta. Hepimiz birer engelli adayıyız. Başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Belediyemizin bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Toplantıda sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Gönül Bağı Projemiz ile kurduğumuz sistem, her geçen gün daha da oturuyor. Bunun en büyük örneğini 17 günlük kapanma döneminde yaşadık. Yaraları birlikte sardık. Hemşerilerimize her türlü sıkıntınızda '444 41 33' numaralı telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz dedik. Ve 60 binin üzerinde çağrı aldık. Yaklaşık 50 bin gıda kolisi dağıttık. Bu projenin geri bildirimini çok güzel aldık” ifadelerini kullandı.
"Daha iyisini aramak, bulmak vatandaşımıza getirmek bizim görevimiz"
17 günlük kapanma döneminde 'Gönül Bağı' adı altında başlattıkları projeyi sürekli hale getirdiklerinin altını çizen Yılmaz, “Gönül Bağı Merkezimizdeki birimlerimiz kapı kapı gezerek, 'hangi evde kim var, durumu nasıl, ihtiyacı nedir' şeklinde bir tespit yapıyor. Böylece bir veri oluşturuyor. Daha sonra da elde ettiğimiz verilere göre düzenli olarak ziyaretler yapıyoruz. Veri olmadan strateji olmaz. Strateji olmadan da verimli bir çalışma yapmak mümkün değil. Birimlerimizdeki arkadaşlarımız kendi alanlarında uzman. En önemli hizmetlerimizden bir tanesi sağlık taraması. Böylece özellikle büyüklerimizin düzenli olarak sağlık kontrollerini yapmış oluyoruz. Bu işler sistem işi. Bunu daha da geliştirmek bizim görevimiz. Vatandaşımızın yüzü gülünce biz de mutlu oluyoruz. Her zaman daha iyisi mümkün. Daha iyisini aramak, bulmak vatandaşımıza getirmek bizim görevimiz. Biz bunu medeniyetimizin en önemli unsurları olan merhametimizin, şefkatimizin bir parçası olarak görüyoruz. Bunu sosyal bir görev olarak görüyoruz. Geçen hafta da yeni bebeği olmuş 2 ailemizi ziyaret ettik. Bizim örfümüzde isim koyma merasimi var. Bu merasimimizi gerçekleştirdik. Hizmeti vatandaşımızın ayağına ne kadar götürebilirsek o kadar mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.
“67 bin ton asfalt, 425 bin metrekare kilit parke çalışması yaptık"
30 Eylül itibariyle yaklaşık 2 buçuk yılı geride bıraktıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Bu süreçte ciddi miktarda asfalt, parke ve yol çalışması yaptık. 67 bin ton asfalt, 425 bin metrekare ise kilit parke çalışması yaptık. Bu hizmetlerimizin sonuçlarını da sahada görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 28 mahallemizi ziyaret ettik. Bu mahallelerimizde teşekkür ve takdirle karşılandık. Vatandaşlarımızın yaptığımız hizmetlerden memnun olması bizi de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.
"Toroslar, dinamik bir bölge"
Toroslar’ın dinamik bir bölge olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti; "İş hiç bir zaman bitmeyecek. Çünkü bölgemiz, dinamik bir bölge. Alt yapı çalışmaları nedeniyle sürekli bir kazı çalışması yapılıyor. Her kurumun bir yatırım, çalışma programı var. Kendi programlarını yürütüyorlar. Kurumlar arası koordinasyona çok önem veriyoruz. Ve bu koordinasyonun şu an yeterince iyi olmadığı düşüncesindeyim. Kurumlardan da çalışma programlarının paylaşılmasını istiyoruz. Örneğin telefon, su, elektrikle ilgili hizmetler için mahalleye birden çok kurum bir anda girerse; kazılar bir anda yapılsa, biz de bunun tamiratını yapsak bu şekilde vatandaşlarımıza daha konforlu bir ortam sunabiliriz. Elbette arıza durumları olabilir. Olağanüstü durumlardır. Bunun için kimsenin söyleyecek bir sözü yok. Ama yaptığımız çalışmaların yüzde 30’u kadar yeniden kazı çalışması yapılıyor. Bunu iyi niyetle bir kez daha dile getirmek istiyorum. Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, vatandaşın yaşam konforunun daha da artması açısından kurumlar arası koordinasyonun daha da iyileştirilmesi gereklidir.”
“Yeni hizmet binamızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor"
Toplantıda belediyenin yeni hizmet binası ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini de vurgulayan Başkan Yılmaz, “Bakanlıktan iznimiz geldi. Çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah birkaç ay içinde işlemleri tamamlayıp belediyemiz uhdesine yeni binamızı geçirmiş olacağız. İsteğimiz 2022 yılında hizmete açmak. Yeni hizmet binası ile vatandaşımıza daha ferah, otopark sıkıntısı olmayan, merkezi, hizmet kalitesi daha yüksek aynı zamanda personelimizin de birbiriyle daha koordineli çalıştığı bir ortam sunacağız. Bundan heyecan duyuyoruz. İnşallah o gün geldiğinde açılışımızı birlikte yapacağız” diye konuştu.
Toplantıda Toroslar Belediyesinin 2022 mali yılı performans programı taslağı ve 2022 mali yılı bütçe taslağı ile 20232024 yılları tahmini bütçesi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonunda sevk edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi hükümlerine göre, 2022 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonunda sevk edildi.
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30. ve 31. maddeleri gereğince, Toroslar Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde bulunan Çamlıdere, Işıktepe, Doruklu, Kepirli, Ayvagediği ve Bekiralanı mahallelerinde tespit edilecek olan içkili yerlerin belirlenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen ortak rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

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