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Kılıçdaroğlu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin açılışını yaptı

İHA

Kılıçdaroğlu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin açılışını yaptı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin diğer belediyelerden farkının, belediye başkanının harcamaları yaparken halka hesap vermesi olduğunu söyledi. Belediye başkanlarından kentin tümünü kucaklamalarını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız. Biz böyle bir anlayışla yeni bir siyaseti başlatmak istiyoruz” dedi.
‘Büyük Nakliyeciler Buluşması’ için Mersin’e gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu programının ardından Mezitli Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Okan Merzeci Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Merkezi ile hayırseverlerin desteğiyle yapılan Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevinin açılışlarını da yaptı.
İlk olarak, merkez ilçe Mezitli Belediyesinin hayırsever desteğiyle yapımını tamamladığı ve ilçedeki 3’üncü çocuk gündüz bakımevinin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, buradan Mezitli Belediyesi Kültür Merkezine geçti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın ev sahipliğini yaptığı Kültür Merkezi açılışına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Mersin milletvekilleri ile partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kente uzaktan baktığınız zaman keyif almalısınız”
Gençlerin mini müzik dinletisi ve bale gösterisi ile başlayan açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, “Hepimiz güzel bir kentte yaşamak isteriz. Ağaç, park görmek isteriz. Çocuklarımız parklarda rahatlıkla gezsinler, koşsunlar, oynasınlar isteriz. Yine aynı kentte yaşarken tasada ve kıvançta beraber olmak isteriz. Beraber üzülmeliyiz, üzüntümüzü aşmalıyız, beraber mutlu bir yaşam sürmeliyiz. Kentler böyledir ve isteriz kentlerin meydanları olsun, enerjimizi o meydanlarda boşaltalım, mitingler, gösteriler yapalım, eğlenelim. Sanat gösterileri olsun, ressamları olsun, sokak sanatları olsun. Bunlar bir kenti kent yapan değerlerdir. Kentin mimarisi, estetiği olsun. Kente uzaktan baktığınız zaman keyif almalısınız” diye konuştu.

“Pozitif ayrımcılık yapacaksanız, yoksul mahallelerden başlayacaksınız”
“Çocuklarımıza iyi bir eğitim vermeliyiz” diyen Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarının bu konuda ellerinden çabayı gösterdiklerini söyledi. Bütün belediye başkanlarına yerel seçimlerden önce, “Makamınıza oturduğunuz andan itibaren kentin tümünü kucaklayacaksınız. ‘Şu mahalle bana oy vermedi, şu sokaktan yeteri kadar oy almadım’, sakın böyle bir şey düşünmeyin” dediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bizi var olan iktidardan ayıran temel kuralımız bu. Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız. Biz böyle bir anlayışla yeni bir siyaseti başlatmak istiyoruz. Yine söyledim, ‘Eğer bir yere pozitif ayrımcılık yapacaksanız, yönettiğiniz beldenin yoksul mahallelerinden başlayacaksınız. Orada pozitif ayrımcılık yapacaksınız. Kreşler açacaksınız, çocuklar gülerek gelecek oraya. Anneler, babalar çocuklarını teslim ederken gözleri arkada kalmayacak. İyi bir eğitim alacaklar, sosyalleşecekler çocuklar, şarkılar, türküler söyleyecekler’. Beni duygulandıran kreşlerden birisini; Büyükşehir Belediye Başkanımız halde açmıştı. İlk aklıma gelen soru, ‘Halde kreş olur mu?’ oldu. Gezdiğim zaman evet burada kreş olması lazım. Anneler, babalar çalışıyor ama çocuklarını bırakacakları bir yer lazım. Dolayısıyla güven içinde çocuğunuzu bir yere bırakabiliyorsanız kente daha rahat alışabiliyorsunuz. Dolayısıyla kentin böyle bir güzelliği var. Bu güzelliği yaşatan bütün belediye başkanlarımıza hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim.”

“CHP’li belediyelerin farkı, harcamaları yaparken halka hesabını veriyor”
CHP’nin eleştirilmesine de değinen Kılıçdaroğlu, “Zaman zaman bizi eleştirirler, 'Cumhuriyet Halk Partililer şunu yapamaz, bunu yapamaz', bir sürü şey söylerler. Bunların tamamı saçma. Bunlar gelip geçici şeyler, politik olarak söylenen sözler. Ama bir şey var; eğer belediye başkanıysanız yaptığınız her kuruş harcamanın hesabını halkınıza veriyorsanız ve halkınız için çalışıyorsanız, bu çok değerlidir. Evet kreşin, kültür merkezlerinin, spor salonlarının açılması, caddelerin, sokakların, parkların yapılması o kentte yaşayan halk içindir ve dolayısıyla da belediye başkanı bu harcamaları yaparken halka hesabı veriyor. Bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin diğer belediyelerden temel farkı da budur” ifadelerini kullandı.
Çocukların ileriye taşınması, kültürle tanıştırılması ve var olan kültürlerinin zenginleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, eğitimdeki temel normun, çocuğun merak duygusunu büyütmek olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Çocuk ne kadar çok merak ederse ne kadar çok soru sorarsa o eğitim o kadar kaliteli ve niteliklidir. Bunun için de okul öncesi başlamak gerekiyor. Okul öncesi eğitime başladığınız zaman Türkiye'nin geleceğini güvence altına almış oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Kültür Merkezine Mersinli bir sanatçının ismini verin”
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan’ın, Kültür Merkezi’nin ismi için öneri istediği Kılıçdaroğlu, bugün hayatta olmayan Mersinli bir sanatçısının isminin verilmesini, gerekirse bir kamuoyu yoklaması yapılmasını istedi. Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımızın, Mersin’in yetiştirdiği sanatçılara karşı minnet duygusu duyması lazım. Bir kültür merkezi açıyorlarsa o kültür merkezinin ismini, Mersin’de yaşayan ve Türkiye kültürüne katkıda bulunan bir sanatçımızın adı verilirse ben de çok mutlu olurum” dedi.
Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından, katılımcılarla birlikte kurdele keserek Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin açılışını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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