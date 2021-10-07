Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

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Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu elde etmek amacıyla tarlasına kenevir ekimi yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Anamur ilçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla tarlasına kenevir ekimi yaptığı belirlenen 2 şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, tarlada ve evde yapılan aramada 280 gram kubar esrar, 93 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceğini bildirildi.

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