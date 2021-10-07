Vali Su anıt zeytin ağacında hasada katıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesinde obruk peyniri çıkarılması ve anıt zeytin ağacı hasat etkinliğine katıldı.

Vali Su Mersin'in Mut ilçesini ziyaretinde, Mut Organize Sanayii Bölgesi müteşebbis heyet toplantısı ve Hacıahmetli Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Üretimi Obruk Peyniri çıkarılması ve Haydar Mahallesinde anıt zeytin ağacında hasat etkinliğine katıldı.

İlçeye bağlı Hacıahmetli Mahallesine giden Vali Su, burada geleneksel yöntemlerle üretilen olgunlaşmış “Kızılova Yaylası Obruk Peynirini” inceledi. Burada köylerden getirilen sütlerle geleneksel yöntemlerle yapılan peynirler, özel hazırlanan kuzu ve oğlak derilerine basılıp tulum haline getiriliyor. Daha sonra traktörlerin römorkuna yüklenerek 1800 rakımlı yaylaya çıkarılan peynirler, sarp kayaların arasından halatlarla "soğuk hava deposu" olarak kullanılan mağaralara indiriliyor. İlçede üretilen obruk peynirleri tamamen geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Vali Su, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca “Anıt Ağaç” olarak tescil edilen bin 300 yıllık zeytin ağacının meyvesi ve yağı hasadına katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Mut Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekrem Bayır bilgi verdi. Bayır, “Bin 300 yıllık anıt ağacımızdan zeytin hasadı için bir araya geldik. Anıt ağacımızdaki zeytin yerel bir tür olan çöp aşıdır. Küçük bir kolu da delice kökenli olarak yaşamını sürdürmektedir. 2021 yılı hasadımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Hasada Mut İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Tarım ve Orman Bakanlığı Mut İlçe Müdürü Ekrem Bayır, il ve ilçelerden gelen birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.