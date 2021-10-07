Mersin'de mahalle mutfaklarından 200 bin yemek ailelere ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de mahalle mutfaklarından 200 bin yemek ailelere ulaştı

İHA

Mersin'de mahalle mutfaklarından 200 bin yemek ailelere ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2020 yılının Mart ayında hizmete sunulan mahalle mutfaklarının, dezavantajlı mahallelerdeki 24 noktada 3 çeşit yemeği 3 TL’den sunmaya devam ederken, 19 ayda 200 bin yemeğin vatandaşlara ulaştırıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesinin yürüttüğü proje kapsamında, mahalle mutfaklarının yemekleri aşhanede piştikten sonra tek kullanımlık kaplara yerleştiriliyor. 24 noktadaki mahalle mutfaklarından vatandaşlar 3 çeşit yemeği 3 TL’den satın alabiliyor. Mahalle mutfakları, vatandaşların her geçen gün artan mutfak maliyeti nedeniyle yaşadığı sıkıntılara da çare oluyor. Vatandaşlar, içerisinde et de bulunan 3 çeşit yemeğe mahalle mutfakları sayesinde 3 TL’ye ulaşabiliyor. Şu ana kadar 200 bin yemeği vatandaşların sofrasına ulaştıran bu mutfakların adreslerine vatandaşlar 'mersin.bel.tr' adresinden ulaşabiliyor.
“Temizlik ve hijyen konusunda da üst düzey hassasiyet gösteriyoruz”
Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, mahalle mutfaklarının kurulduğu günden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Özellikle dezavantajlı bölgelerde kurduğumuz mahalle mutfakları, günden güne sayısını artırarak toplamda 24 noktaya ulaştı. 3 çeşit yemeğin 3 TL’ye verildiği mahalle mutfaklarında sayımız ilk günden bugüne kadar 200 binin üzerine ulaştı. Vatandaşlarımız çok fazla taleple geliyorlar ve biz de bu taleplere en sağlıklı, hijyenik koşullarda karşılık veriyoruz” dedi.
Mahalle mutfaklarının düzenli olarak dezenfekte edildiğine de dikkat çeken Yıldırım, “Mahalle mutfaklarımızın sabit olan noktaları özellikle salgın döneminde dezenfekte ediliyor. Temizlik ve hijyeni konusunda da üst düzey hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serebral Palsi hastası çocuklar sinema keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Serebral Palsi hastası çocuklar sinema keyfi yaşadı
Vali Su, Silifke OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Vali Su, Silifke OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına ...
Büyükşehir Belediyesi ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası’ düzenliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma 10 Yaş ...
Vali Su anıt zeytin ağacında hasada katıldı
YEREL HABERLER Vali Su anıt zeytin ağacında hasada katıldı
Mersin’de binlerce zakkum fidanı toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Mersin’de binlerce zakkum fidanı toprakla buluşuyor
Bu sefer yangın savaşçıları inşaat işçileri oldu Mersin'de gömleklerini ve tişörtlerini çıkararak alevleri söndürmek için müdahale eden inşaat işçileri yangını kısa zamanda söndürmeyi başardı Ellerinde hortum ve kovalarla yangını söndürmek için su taşıyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Bu sefer yangın savaşçıları inşaat işçileri ...
Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı
Erdemli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Erdemli'de motosiklet kazası: 1'i ağır 3 yaralı
Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra para isteniyor / Fotoğraf
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra ...
Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra para isteniyor (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra ...
Tarsus'ta yerli soya hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta yerli soya hasadı yapıldı
Kılıçdaroğlu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinin ...
Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaralı ...
Gültak: “Aile, kadın, çocuk ve gençler için projeler üretiyoruz”
YEREL HABERLER Gültak: “Aile, kadın, çocuk ve gençler için projeler ...
Toroslar Belediyesine yeni hizmet binası yapılacak Toroslar Belediyesinin Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesine yeni hizmet binası ...
Kılıçdaroğlu'ndan nakliyecilere: “Ben sizin dertlerinize talibim” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Büyük Nakliyeciler Buluşması’ çerçevesinde Mersin’e gelerek, nakliyeciler, kamyon ve tır şoförleriyle buluştu
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan nakliyecilere: “Ben sizin ...
Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra para alınıyor
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra ...
'Teksin' üzerinden seslendi, talebi anında yerine getirildi Mersin'de 7 yaşındaki kız çocuğu, 'Teksin' uygulaması üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanına ses kaydı gönderdi, ekipler hediyelerle kapısını çaldı
YEREL HABERLER 'Teksin' üzerinden seslendi, talebi anında yerine ...
İlkokulda öğretmenden dayak iddiası Mersin’in Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulda öğretmenin, düdüğünü ellediği için 9 yaşındaki öğrencisine 9 tokat attığı ve yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü
YEREL HABERLER İlkokulda öğretmenden dayak iddiası Mersin’in Akdeniz ...
Mersin'de zabıta personeline eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Mersin'de zabıta personeline eğitim veriliyor
Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak
Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı ...
Mersin Mut'ta fabrikalarda geçen yıl sızma zeytinyağı fiyatları 22 lirayken bu yıl 35 liraya yükseldi
YEREL HABERLER Mersin Mut'ta fabrikalarda geçen yıl sızma zeytinyağı ...
Başkan Tarhan ‘Sanat İyileştirir’ programına konuk oldu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan ‘Sanat İyileştirir’ programına konuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.