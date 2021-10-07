Mersin'de PKK/KCK operasyonuna 1 gözaltı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'lı olduğu tespit edilen, ismi açıklanmayan 1 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kırsal kadro ile bağlantısı olduğu ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü saptanan şüpheliyi, Akdeniz ilçesindeki adresine düzenlenen baskınla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlara el konuldu. Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN
2021-10-07 13:55:02
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.