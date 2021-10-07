Küçük Duru'nun ölümünde işletme sahipleri kusurlu bulundu Mersin'de oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Duru Tan'ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi

Mersin'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada okunan bilirkişi raporuna göre, sanıklardan işletme sahibi F.A. ile H.A. asli kusurlu bulunduğu ifade edildi.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan restoran çalışanları M.S. ve E.U. ile tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar işletme sahibi F.A, oğlu H.A, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı D.Ü.D. ile iş yeri hekimi T.K. duruşmaya gelmedi. Duruşmada okunan bilirkişi raporuna göre, sanıklardan işletme sahibi F.A. ve oğlu H.A'nın asli kusurlu, çalışanlar M.S. ve E.U'nun da tali kusurlu bulunduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Sanık M.S. rapora karşı savunmasında, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Restoran çok büyük bir alan. Benim garson olarak çalıştığım yer oyun alanından uzakta. Ben kendi bölgemin işleri ve temizliğiyle uğraşıyorum. Oyun parkındaki helikopterin fişi çekiliydi, kullanılmıyordu. Oyun parkında olay günü yaklaşık 25 çocuk vardı ancak helikopter makinesi fişe takılı değildi. Atıl olarak duruyordu" dedi.

Diğer sanık E.U. da olayda kusurunun olmadığını savundu.

Mahkeme savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, F.A, H.A, M.S. ve E.U'nun "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca 2 sanığın ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Hakim, sanık avukatlarının savunma için ek süre istemesi üzerine duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.



Olayın geçmişi

Mersin Serbest Bölgesinde çalışan Zafer Tan (45), doğum günü dolayısıyla eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5), yakın arkadaşı ve onun çocuklarıyla birlikte 30 Ağustos 2019 tarihinde merkez Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki bir restorana yemeğe gitmiş, restoranın oyun parkında oynamaya başlayan çocuklardan Duru Tan, oyuncak helikopterde hareketsiz halde bulunmuş ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı. Olayın ardından Tan ailesi, kızlarının ölümünde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle restoran işletmecisi Fatma A. ve oğlu Hasan A. ile restoran çalışanları hakkında dava açmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.