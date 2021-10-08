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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pati Fest 10 Ekim'de yapılacak

İHA

Pati Fest 10 Ekim'de yapılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinin patili dostlar için düzenlediği 'Pati Fest'in, 10 Ekim’de Fenerbahçe Meydanında yapılacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi öncülüğünde gerçekleştirilecek 'Pati Fest', Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanseverlerle yapılacak besleme etkinliği ile başlayacak. Etkinlik kapsamında 10 Ekim Pazar günü 09.0012.00 saatleri arasında bakımevinde yaşayan patili dostlar hayvanseverler tarafından beslenecek.
Söyleşilerle, hayvanseverler bilgilenecek
Saat 15.00’te Fenerbahçe Meydanı’nda devam edecek festivalde konuk Veteriner Hekim Mehmet Tabur’un gerçekleştireceği söyleşinin ardından saat 16.00’da Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Bilgehan Taha Solak, hayvan hakları üzerine bilgilendirme yapacak.
Festivalin en önemli etkinliklerinden biri de Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla yapılacak olan sahiplendirme etkinliği olacak. 17.30’da yapılması planlanan etkinlikte, evcil hayvan beslemek isteyen ancak emin olamayan ve bilgi almak isteyenlere Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri yardımcı olacak. Hayvanseverler, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi’nde sahiplendirilmeyi bekleyen kedi ve köpeklerden sahiplenebilecek.
Aramakurtarma köpekleri Pati Fest’i gösterileri ile renklendirecek
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının gerçekleştirdiği operasyonlarda itfaiye erlerine destek ekip olarak görev yapan aramakurtarma köpekleri de festivalde yerini alacak ve gösteri gerçekleştirecek. Festivalde söyleşi gerçekleştirecek bir diğer isim de Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek olacak. Bakımevi hakkında genel bilgiler verecek olan Bebek, kısırlaştırma ve sahiplendirme konularında katılımcıları bilgilendirecek. Festival, Şimal ve orkestrasının vereceği konser ile sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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