Çay Mahallesi baştan başa asfaltlanıyor

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, bitiş tarihini 11 Ekim olarak duyurduğu merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesindeki içme suyu şebeke rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. 45 yıl önce kurulan mahallede şimdi de tarihinin en büyük yol çalışması başladı. Büyükşehir ekipleri, zeminini iyileştirdiği Çay Mahallesinin cadde ve sokaklarında asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ, mahallede başlattığı ‘Çay ve Çilek Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi’ kapsamında Çay Mahallesinin güney kısmında yıllardır yaşanan sorunları çözüme kavuşturdu. Basınç sorununu ortadan kaldıran çalışma sayesinde içme suyu, mahalledeki evlerin 2 ve 3’üncü katlarına kadar çıkmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, mahalleyi ziyaret ederek, altyapı çalışmalarının 11 Ekim’e kadar tamamlanacağını, ardından asfalt serim çalışmalarının başlayacağını duyurarak, “Mezitli’de, Tarsus’ta hangi kalitede iş yapıyorsak, Çay Mahallesinde bu olacak” dedi.



Altyapı çalışmaları tamamlandı, asfalt serim işlemi başladı

Büyükşehir Belediyesi, mahallenin altyapı çalışmalarını tamamladı, ardından yol çalışması başladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından Çay Mahallesinde asfalt serim işlemine geçti. Bu kapsamda, mahallede 13 kilometrelik çalışma yapılacak.



“Vatandaşlar asfalt arabalarını görünce severek, gülerek geldiler”

Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, mahallenin yaklaşık 45 yıl önce kurulduğunu, kendisinin de 3 dönem muhtarlık yaptığını vurgulayarak, “Eskiden kuyu suyu içiyorduk. İçme suyu için bütün başkanlara başvurdum. Sonra Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Bey’le Vahap başkanın yanına gittik. Dilekçemizi yazdık. Vahap başkan ‘altyapısını da asfaltını da komple ben yapacağım’ diye söz verdi, elini taşın altına koydu” dedi.

Altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarının başlamasıyla mahallelinin büyük sevinç yaşadığını kaydeden Akyol, “Vatandaşlar asfalt arabalarını görünce severek, gülerek geldiler. Düğüne gelir gibi geldiler. Allah razı olsun. Halk adına çok teşekkür ederim. Halk sevinç içinde, başkanımdan müdürlerine kadar herkese teşekkür ediyor. Bittikten sonra başkanımızı tekrar bekliyoruz” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Bekir Taşkın ise kurulduğundan beri Çay Mahallesinde yaşadığını belirterek, “40 senedir sorunlarımız hep vardı. Şu an asfalt çalışmalarından memnunuz. Muhtarımızın yardımıyla da mahallenin sorunları ortadan kalkmıştır. Başkanımız bu konuda bize yardım ediyor. Hepimiz evimize tertemiz bir şekilde gidip geleceğiz, çocuklarımız okula gidip gelecek. Sıkıntılı bir mahalleydi. Yağmur yağdığında evlere su taşardı. Yollar devamlı pisti. Araba kazaları sürekli oluyordu. Şu an yol yapımı olacak. Bittiği zaman inşallah bu sorunlar komple ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.

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