Mezitli'nin ilk oyun merkezi Oyun Koleji'nde açılıyor

Mersin'de 2 yıl önce kurulan Oyun Koleji, 6 Kasım'dan itibaren Mersin'deki 27 yaş arası çocuklu ailelere oyun gruplarının kapılarını açıyor.

Çocuklu Aile Kulübü (Game Clup) ile Mersin'deki çocuklu aileleri bir araya getirmeyi hedefleyen eğitim kurumu, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, 6 Kasım'dan itibaren her cumartesi günleri, çocukların aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçirmeleri için oyun grupları projesini hayata geçiriyor. 1 saat boyunca aileleri ile atölye çalışması yapan çocuklar, ardından yarım saat bahçede serbest oyun alanında çeşitli oyunlarla zaman geçirebilecek.

Amaçlarının Mersin'deki çocuklu aileleri bir araya getirip çocukların ve velilerin tek çatı altında kaliteli zaman geçirmeleri olduğunu dile getiren Oyun Koleji kurucularından Ufuk Akbıyık, "Hizmete başladığımız günden bu yana her geçen büyüyen ve gelişen bir kurumuz. Biz sadece çocukları değil onların ailelerini de düşünerek Game Clup adı altında bir kulüp kurduk. Bu kulübe Mersin bölgesinde yaşayan çocuklu aileler kayıt yaptırabilir. Çocuklarımızın artık evde sıkılmasını istemiyoruz. Onlara aileleri ile birlikte kaliteli aktivite yapabilecekleri bir alan oluşturduk. Bu bağlamda tüm çocuklu ailelerimizin bize katılarak gerek sosyal aktivitelerde gerekse sosyal sorumluluk projelerinde birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.

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