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Evlerinin banyosunda ölü bulunan İrem'in DNA'sı, sanıklarla uyuşmadı

DHA

Evlerinin banyosunda ölü bulunan İrem'in DNA'sı, sanıklarla uyuşmadı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17) ölümüyle ilgili yargılanan 6'sı tutuklu 7 sanık, hakim karşısına çıktı. İrem Bahçe'nin bebeğinin biyolojik babasının kim olduğuna dair yapılan DNA eşleşmesi, sanıklarla uyuşmadı.
Olay, 7 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile olan İrem, tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile, kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi.
Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile fertleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba Kasım Bahçe (48), anne Saadet Bahçe (54), ağabeyler Vedat Bahçe (22) ve Mehmet Ali Bahçe (20) ile amcalar Mehmet Veyis Bahçe (33), İbrahim Bahçe (44) ve Mehmet Bahçe'yi (53) gözaltına alıp, Mersin'e getirdi. 7 şüpheli, İrem'in, babası Kasım Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak ağabey Mehmet Ali Bahçe ifadesinde, kardeşini öldürdüğünü ve aile meclisi kararıyla cinayeti işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
EMNİYETTE İTİRAF, MAHKEME İNKAR ETTİ
Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden anne, baba ve 2 ağabey hakkında 'akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 amcası hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Bahçe ailesinin ilk duruşması 28 Mayıs'ta görüldü. Duruşmada söz verilen cinayet şüphelisi ağabey Mehmet Ali Bahçe, emniyetteki ifadesini inkar etti. Emniyette kardeşinin kendisini öldürememesi üzerine; tetiği kendisinin çekerek öldürdüğünü bunu da aile baskısı ile gerçekleştirdiğini itiraf eden Mehmet Ali Bahçe, "Ben kardeşimi vurmadım. Tehdit ve baskıyla ifadem alındı. Kimse bize baskı yapmadı, kardeşim intihar etti. Canımdan bir parçayı nasıl öldürebilirim. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.
AMCA TAHLİYE EDİLDİ
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, İrem Bahçe'nin yaşamını yitiren bebeğinin biyolojik babasının belirlenmesi için haklarında iddianame hazırlanan 6 şüpheliden DNA incelemesi yapılması, İrem'in olay günü kanında çıkan ilaçların incelenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan amca Mehmet Bahçe'nin tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
BEBEKTEN ALINAN DNA SANIKLARLA EŞLEŞMEDİ
'Akrabaya karşı kasten öldürme' suçundan yargılanan sanıklar bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, İrem Bahçe'nin bebeğinin kime ait olduğunun belirlenmesi için yapılan DNA testinin sonucu okundu. Bebekten alınan DNA ile sanıkların DNA'sı eşleşmediği belirlendi.
TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER
Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar, hem kendilerinin hem de ailelerinin mağdur olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-10-08 19:17:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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