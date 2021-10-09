Tarsus’taki üstgeçit inşaatı bitme aşamasına geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce Tarsus’ta Atatürk Caddesi üzerinden bulunan ve altından demiryolu hatlarının geçtiği Sunay Atilla Üstgeçidinin yanına başlattığı yeni yaya üstgeçidi projesi bitme aşamasına geldi. Üstgeçitte taban ve ana taşıyıcı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı ve montaj işlemlerine geçildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaya üstgeçidindeki çalışmaları hızla sürüyor. Uzun yıllardan bu yana üzerinde bulunan yürüyen merdivenin sürekli arızalanması nedeniyle vatandaşların şikayetlerine neden olan eski yaya geçit platformu tamamen söküldü. Büyükşehir ekipleri, Sunay Atilla Üstgeçidi yanında başlatılan yaya üstgeçidi projesinde taban ve ana taşıyıcı çalışmalarını büyük oranda tamamlayarak, montaj işlemlerine geçti. Son teknolojik malzemelerin kullanıldığı, bittiğinde kent estetiğine değer katacak proje kapsamında, geçit üzerinde güvenlik kameraları ve led aydınlatmaları da yer alacak.

Proje tamamlandığında, demiryolu ağı nedeniyle zorunlu geçiş yapılan bölgede vatandaşlara karşıdan karşıya geçmede büyük kolaylık sağlanmış olacak.

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