Otomobil sulama kanalına devrildi; uzman çavuş yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, otomobiliyle sulama kanalına düşen uzman çavuş D.K., ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Cezaevinde görevli uzman çavuş D.K., mesai dönüşü belirlenemeyen nedenle otomobiliyle sulama kanalına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan uzman çavuş D.K.'yi ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-10-09 10:23:53



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