Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rosatom’un REIN bölümü, Avrupa Gençlik Nükleer Forumuna katıldı

İHA

Rosatom’un REIN bölümü, Avrupa Gençlik Nükleer Forumuna katıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un REIN bölümü, 2730 Eylül tarihleri arasında İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Nükleer Forumuna (ENYGF) katıldı. Çevrimiçi ve çevrimdışı formatta düzenlenen hibrit etkinliğe, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) desteğiyle Genç Nesiller Ağının (YGN) İspanya şubesi ev sahipliği yaptı. REIN delegeleri, raporlarını Tarragona'da şahsen sunma fırsatı bulan Rosatom’un tek temsilcileri oldu.
Genç nükleer bilimciler için geleneksel olarak düzenlenen ve nükleer alanda çalışan gençler için yılın en önemli etkinliği olan forum, bu yıl 24 ülkeden 75'in üzerinde şirketi temsil eden 250'den fazla kişiyi bir araya getirdi. Bu temsilcilerden 150'si şahsen, 100'ü ise çevrimiçi olarak etkinliğe katıldı. Forumun gündemindeki temel konular, kazaya dayanıklı nükleer yakıt alanında çığır açan çözümler, küçük modüler reaktörlerin modern tasarımları, enerji geçişinde nükleer enerjinin rolü ve radyoaktif atık yönetimiydi.
REIN bölümü, forumda sırasıyla Finlandiya ve Türkiye'deki Hanhikivi1 ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat projelerinin uygulanmasında yer alan proje şirketlerinden üç konuşmacı tarafından şahsen temsil edildi. Hanhikivi1 NGS'nin genel tedarikçisi REIN A.Ş.'nin yüzde 100 iştiraki RAOS Project Oy şirketinin Genel Yerleşim Çözümleri ve Genel Plan Bölümü Kıdemli Müdürü Dmitriy Dzhabarov, Hanhikivi1 projesinde Bina Bilgi Modellemesi (BIM) alanındaki çözümlerin uygulanması konusunda bir sunum yaptı.
Akkuyu Nükleer A.Ş. tasarım şirketinden (Akkuyu NGS'nin genel işvereni ve yatırımcısı, REİN A.Ş.'nin çoğunluk hissedarı) Metodoloji ve Proje Yönetim Desteği Bölüm Şefi Anton Feoktistov ve Seferberlik Eğitimi, Sivil Savunma ve Acil Durum Birimi, Acil Durum Merkezleri Uzmanı Serkan Aslankan, sırasıyla proje yönetim sisteminin kurulması ve uygulamaya koyulması ile Akkuyu NGS projesinde acil durum hazırlığı ve müdahalesi hakkında bilgi verdi. Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin bir diğer konuşmacısı ise çevrimiçi formatta VVER tipi reaktörünün bir parçası olarak kontrol ve koruma sistemi SUZ'un işlevsel güvenilirlik değerlendirmesi hakkında sunum yapan Türbin Bölümü Kıdemli Operatörü Samed Tuğrul Yılmazer'di.
Forumun genel (uranyum) sponsoru olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, toplam 51 katılımcı tarafından temsil edildi. Katılımcıların tümü, sunulan bilimsel ve teknik raporlara göre forum organizatörleri tarafından seçilip onaylandı. Katılım koordinasyonu, bilgi desteği ve Rosatom'un ENYGF21 konferansında temsil edilmesi, Rosatom Kurumsal Akademisi ve RusatomUluslararası Ağ tarafından sağlandı. Akademi personeli ayrıca tüm potansiyel forum katılımcıları için İngilizce dil testleri gerçekleştirdi.
Avrupa Genç Nesiller Ağı tarafından iki yılda bir düzenlenen bir konferans olan Avrupa Gençlik Nükleer Forumu, genç profesyonellere nükleer enerjinin tüm üretim, uygulama ve geliştirme alanlarıyla ilgili ileri bilimsel teknolojilerin geliştirilmesi konusunda deneyim alışverişinde bulunma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sevimli patiler yalnız değil Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, sokakta yaşayan can dostların aç ve susuz kalmamaları için yoğun mesai yapıyor
YEREL HABERLER Sevimli patiler yalnız değil Erdemli Belediyesi Limon ...
Otomobil sulama kanalına devrildi; uzman çavuş yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına devrildi; uzman çavuş yaralı
Başkan Seçer, Mut ve Silifke'de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Mut ve Silifke'de vatandaşlarla buluştu
Tarsus’taki üstgeçit inşaatı bitme aşamasına geldi
YEREL HABERLER Tarsus’taki üstgeçit inşaatı bitme aşamasına geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ödüllü roman ve fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ödüllü roman ve ...
Kaymakam Kalkan: "Muhtarlarımız devletimizin gözü ve kulağıdır"
YEREL HABERLER Kaymakam Kalkan: "Muhtarlarımız devletimizin gözü ve ...
Aracıyla kanala düşen uzman çavuş ağır yaralandı
YEREL HABERLER Aracıyla kanala düşen uzman çavuş ağır yaralandı
Evlerinin banyosunda ölü bulunan İrem'in DNA'sı, sanıklarla uyuşmadı
YEREL HABERLER Evlerinin banyosunda ölü bulunan İrem'in DNA'sı, ...
İrem'in çocuğunun aile üyelerinden olmadığı ortaya çıktı Mersin’de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B'nin katil zanlısı olduğu iddia elen aile üyesi 6 kişi, hakim karşısına çıktı Zanlılar bu duruşmada da suçlamaları kabul etmezken, adli tıptan gelen rapora göre genç kızın bebeğinin aile üyelerinden birine ait olmadığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER İrem'in çocuğunun aile üyelerinden olmadığı ortaya ...
Toros Üniversitesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Toros Üniversitesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi ...
Tarsus Şehir Tiyatrosu 'Çehov Vodvil'i sahneleyecek
YEREL HABERLER Tarsus Şehir Tiyatrosu 'Çehov Vodvil'i sahneleyecek
Mersinli mohikan sporcusunun hedefi şampiyonluk
YEREL HABERLER Mersinli mohikan sporcusunun hedefi şampiyonluk
Osmaniye’yi tanıtmak için Mersin’e çıkarma yaptılar
YEREL HABERLER Osmaniye’yi tanıtmak için Mersin’e çıkarma yaptılar
Bozyazı'da öğrencilere trafik ve güvenlik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bozyazı'da öğrencilere trafik ve güvenlik eğitimi ...
2. Çevre Yolunu Davultepe’ye kadar uzatacak çalışmaya başlandı
YEREL HABERLER 2. Çevre Yolunu Davultepe’ye kadar uzatacak çalışmaya ...
Karaduvar Balık Festivali yarın başlıyor
YEREL HABERLER Karaduvar Balık Festivali yarın başlıyor
'Nazım Hikmet: Şairin aşkı ve kaderi' oyunu Mersin'de sahnelendi
YEREL HABERLER 'Nazım Hikmet: Şairin aşkı ve kaderi' oyunu Mersin'de ...
Başkan Yılmaz: "Camiler birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmanın en güzel merkezi" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Şaban Kondi ve İlçe Müftüsü Bayram Danacı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "Camiler birliğimizin, ...
(Görüntülü) ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİ ASKERİ LİSE ÖĞRENCİSİ 8 ŞÜPHELİ, ...
Öğrenciler davet etti, MTOSB Başkanı Tekli geri çevirmedi
YEREL HABERLER Öğrenciler davet etti, MTOSB Başkanı Tekli geri ...
Eski askeri lise öğrencisi 8 şüpheli, adliyede
YEREL HABERLER Eski askeri lise öğrencisi 8 şüpheli, adliyede
Mezitli'nin ilk oyun merkezi Oyun Koleji'nde açılıyor
YEREL HABERLER Mezitli'nin ilk oyun merkezi Oyun Koleji'nde açılıyor
Çay Mahallesi baştan başa asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Çay Mahallesi baştan başa asfaltlanıyor
Akdeniz Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Ayak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.