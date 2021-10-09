Kamyonun açık kalan damperi, üst geçide çarptı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Sürücünün yara almadığı kazada üst geçitte hasar oluştu.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sait Polat Bulvarı'nda meydana geldi. B.D. yönetimindeki 80 FJ 989 plakalı kamyonun açık kalan damperi, güzergahtaki üst geçide çarptı. Çarpma sonucu damper kamyondan ayrıldı. Kamyon şoförünün yara almadığı kaza sırasında üst geçitte yaya olmadığı belirtildi. Kazada üst geçitte hasar oluştu.

Polisin önlem aldığı bölgede, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-10-09 11:09:14



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