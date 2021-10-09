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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de ekmeğe zam: 230 gram ekmek 2 lira oldu

İHA

Mersin’de ekmeğe zam: 230 gram ekmek 2 lira oldu

– Mersin’de ekmeğe zam geldi. Kentte, 200 gram ekmek 1,5 liradan satılırken, alınan zam kararı sonrasında bugünden itibaren 230 gram ekmek 2 lira oldu.
Mersin Fırıncılar Odası, Mersin merkezde de ekmeğe bugünden itibaren geçerli zam kararı aldı. İlde geçen hafta ilçelerde zamlı fiyattan 2 lira olarak satılmaya başlanan ekmek, kent merkezindeki rekabet nedeniyle halen 1,5 liradan vatandaşa ulaşıyordu. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yapılan toplantılar sonrasında kent merkezinde de ekmek zammına onay çıktı.

“Mersin merkezde bugün itibariyle 230 gram ekmek 2 lira oldu”
Mersin Fırıncılar Odası Kayyum Başkanı Cevdet Tekbaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin’de 200 gram ekmek 1,5 liradan satılırken, üretim ve hammadde maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle bu zam kararını almak zorunda kaldıklarını söyledi. Fırıncı üyelerin de son zamanlarda yoğun şekilde gelen taleplerinin birlik tarafından değerlendirildiğini belirten Tekbaş, “230 gram ekmek 2 lira olarak bugün itibariyle Mersin merkezde yürürlüğe girdi. Bugün itibariyle artık merkezde de ekmek 2 liradan satılıyor. İlçelerde bu zam uygulaması geçen hafta cuma günü başlamıştı. Mersin merkezde yaşanan rekabet nedeniyle zammı bir hafta gecikmeli verdik” dedi.

“Geçen yıl unun çuvalı 120 liraydı, şu an 180200 lira aralığında”
Fırıncıların çok uzun zamandır sıkıntı içinde olduklarını dile getiren Tekbaş, “Çoktandır zaten fırıncılarımız artan üretim ve hammadde maliyetleri nedeniyle yansıtamıyorlardı. Vatandaş açısından baktığımızda yapacak çok fazla bir şey yok. Nedenine gelince, ticari amaçla üretim yapanlar zarar ederse hiçbir anlamı kalmıyor. Ekmekte önceki fiyat tarifemiz kilogram fiyatı 7,5 liraydı, şu an yüzde 16’lık bir artışla 8,70 lira olarak uygulanmaya başlandı. Ama bir taraftan baktığımızda, diğer üretim maliyetleri, yakıt, elektrik ve hammadde giderlerindeki artışı herkes biliyor. Geçen yıl unun çuvalı 120 liraydı, şu an 180200 lira aralığında. Yani yüzde 5060 oranında bir ana hammadde maliyeti var. Bizim ana hammaddemiz un. Ona da yüzde 5060 zam gelmesi, bizim aldığımız zam kararını açıklamaya yeter diye düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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