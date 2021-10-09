Mersin'deki 'Karaduvar Balık Festivali'nde 7 ton balık dağıtıldı



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali'ne yoğun katılım oldu. Festivalde 7 ton balık dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın da katkısıyla Karaduvar sahilinde organize edilen 'Karaduvar Balık Festivali'ne Vali Ali İhsan Su ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın ile binlerce kişi katıldı. Festival, öğle saatlerinde sardalya balık-ekmek ikramı ile başladı. Festival kapsamında olta balıkçılığı yarışması, çeşitli çocuk aktiviteleri, söyleşiler, ödüllü yarışmalar ve gösteriler düzenlendi. Festivalde yaklaşık 7 ton balık dağıtıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da tezgah başına geçerek, balık-ekmek ikram etti. Başkan Gültak, halkın güneşli havayı da fırsat bilerek festivale akın ettiğini belirterek, "Burada balık kültürü var. Arap kardeşlerimizin kültürleri var, farklı mezeler var ve farklı coğrafyaların insanları burada yaşıyor. Bu da bir zenginlik, bu zenginliği tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Festivalde farklı oyunlar, yarışmalar, ödüllü yarışmalarımız var. Çocuklarımız ve aileleri için de eğlenceli alanlar yaptık. Yaklaşık 10 stant kuruldu ve bunların 6'sı sadece Karaduvar'daki hanımefendilere, ürettikleri ürünlerin satışı için ayrıldı. Dolayısıyla bir katma değer sağlamış olduk" dedi.

İrem Derici ve Ece Seçkin'in konser vereceği festivalde Dr. Ender Saraç da sardalya ve sağlık üzerine söyleşi gerçekleştirecek.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2021-10-09 17:49:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.