Mersin sahillerinde yazı aratmayan görüntüler

Mersin’in Silifke ilçesinde ekim ayına girilmesine rağmen Atakent ve Taşucu sahillerinde yazı aratmayan görüntüler yaşandı.

Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de hava sıcaklığı 30, hissedilen sıcaklık 35 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye ulaştı. Vatandaşlar, ekim ayına rağmen Silifke ilçesindeki Atakent ve Taşucu sahilinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar denizde yüzerek ve kumsalda güneşlenerek güzel havanın keyfini sürdü. Bazıları sahilde düzenlenen çeşitli oyunlara katılırken, bazıları ise su sporlarını tercih etti.

İşletmeci Ferdi Çıra, ekim ayı olmasına rağmen Taşucu’nda denize girilebildiğini belirterek, “Türkiye’nin değişik bölgelerinde yağışlar hüküm sürerken Akdeniz’de sıcak hava hakim. Hava sıcaklığı artış gösterdi. Yerli ve yabancı turistler denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları güneşlenip kitaplarını okurken, bazıları da su oyunlarını tercih ediyor” dedi.

Denize giren Rus turist ise, sıcak havayı fırsat bildiklerini, denize girip bol bol güneşlendiğini söyledi.

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