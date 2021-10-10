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Bin 204 yaşındaki zeytin ağacı hasat edildi Hızarda odun olmak için beklerken Mezitli Belediyesince ilçeye getirilerek Demokrasi Meydanına dikilen bin 204 yaşındaki anıt ağaç, zeytin vermeye devam ediyor

İHA

Bin 204 yaşındaki zeytin ağacı hasat edildi Hızarda odun olmak için beklerken Mezitli Belediyesince ilçeye getirilerek Demokrasi Meydanına dikilen bin 204 yaşındaki anıt ağaç, zeytin vermeye devam ediyor

Mersin'in Mut ilçesinde hızar atölyesinde odun olmak için beklerken Mezitli Belediyesi ekipleri tarafından getirilerek Demokrasi Meydanına dikilen anıt ağaç, zeytin vermeye devam ediyor.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınlar, asırlık ağaçtan zeytin topladı. 4 yıldır gelenek haline gelen zeytin toplama etkinliği, çevrede yaşayan vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Yıllar geçtikçe daha fazla gürleşerek eski ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşmaya başlayan ağaçtan onlarca kilo zeytin toplanarak sepetlere dolduruldu.

"Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1200 yaşında 'Anıt Ağaç' olarak tescil edildi"
Görenlerin büyük ilgisini çeken ve mahalle sakinleri tarafından da büyük bir özenle korunan anıt ağacın ilçenin sembollerinden birisi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Herkesin daha çok mutlu olmasını istiyoruz. Çalışmalarımızı bu amaçla sürdürüyoruz. Doğaya ve çevreye önem veriyoruz. Burası sembolik olarak büyük öneme sahip. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1200 yaşında 'Anıt Ağaç' olarak tescil edilen zeytin ağacımız var. Mut’tan getirip yeniden toprakla buluşturduğumuzu da hesaplayarak tescil tarihinden itibaren her yıl bir yaş ekleyerek 1204 yaşında olduğunu dile getiriyoruz” dedi.
Yıllarca sökülmüş olarak durmasının ardından Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilerek yeniden toprakla buluşturulan ağacın, tüm yaşadıklarına karşın iki yıl gibi kısa bir süre sonra yeniden zeytin vermeye başladığına vurgu yapan Tarhan, “Ağacın yaşamak için verdiği mücadele herkese örnek olmalıdır. Diktiğimiz yerde yeniden canlanması, Mezitli’de yaşayanlar çevresine ve doğasına ne denli sahip çıktıklarının da göstergesi gibi. Zeytin ağacı adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşunun simgesidir. Farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen asırlık zeytin ağacını, ekiplerimiz yeniden toprakla buluşturdu. Adaleti, barışı ve sağlığı Mezitli’de yeniden yeşerttik. Yapılan incelemelerin sonlanmasıyla bin 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli’nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için büyük mutluluk kaynağı” diye konuştu.
Mut’ta yol çalışması sırasında sökülen ve 1200 yıllık olduğu belirtilen zeytin ağacı, Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Menderes Mahallesi’ndeki Demokrasi Meydanına yeniden toprakla buluşturulmuş ve 2017'de Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ‘Anıt Ağaç’ olarak tescillenmişti.

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