Hava sıcaklığı 33 dereceyi buldu, tatilciler Kızkalesi'ne akın etti Kızkalesi, Mersin ve çevresinden gelen tatilciler ile yabancı turistlerden ilgi görüyor

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden olan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilleri, hava sıcaklığının 33 dereceye yükselmesiyle tatilcilerle dolup taştı.

Erdemli'de ekim ayı olmasına rağmen sahillerin yaz günlerini andıran canlılığı dikkat çekti. Uygun hava şartlarının tarihi turistik Kızkalesi'ne ilgiyi arttırdığını ifade eden turizmciler, sezonun uzamasından da memnun. Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, turizm sezonunun bu yıl turizmcisinden esnafına herkes için olağanüstü güzel geçtiğini, bölgede bu sezon 45 bin yatak kapasitesiyle hizmet verildiğini söyledi. Çalışkan, "Burada turizm kasım ayının sonuna kadar devam eder. Top oynayanlar var, denize girenler var, sahilde yürüyüş yapanlar var. Sahil dolu, mükemmel bir güneş var. Şu an 33 derece sıcaklık var. Daha ne istiyoruz, deniz sıcaklığı 2627 derece. Sezonum da güzel geçti, suyumuz da, havamız da güzel. Biz çevre illerdeki dostları, arkadaşları, seyahat etmek isteyen, denize girmek isteyen bütün insanları Kızkalesi'ne davet ediyoruz" dedi.



"Avrupa ülkelerinden tut, Çinliler bile geliyor"

Çalışkan, "Eylül, ekim, kasım aylarında burada yabancı turisti daha çok görüyoruz. Rusya'nın yaptığı nükleer santralden dolayı buraya gelen arkadaşlar var. Artık onların akrabaları Antalya'ya, Alanya'ya gitmiyor, Mersin'de güzel tatilimizi burada geçirelim diyorlar. Şu an çalışanların akrabaları burada tatil yapıyor. Gelen Amerikalılar var, Almanlar var, İsviçreliler var, Hollandalılar var. Şu an burada da Avrupa ülkelerinden tut Rusya'ya kadar, inanın Çinli bile var. Gaziantep'te fabrika kuran Çinliler de burada tatil yapıyor" diye konuştu.



"Sahillerimiz halen dolu"

Kızkalesi Muhtarı Murat Kale de, "Oteller yüzde yüz kapasite ile çalıştı. Bunun sebebi de geçen yıl yurt dışında olup da buraya gelemeyen misafirlerimiz vardı. Onlar çok yoğun ilgi gösterdi bu bölgeye. Dolayısıyla bu bölgede gerçekten turizm sezonu çok iyi geçti, sezonu kazasız belasız atlattık. Hala da sezonumuz devam ediyor. Görüyorsunuz sahilimiz dolu, havalar da çok güzel gidiyor. Esnaflarımız, işletmecilerimiz hepsi memnun. İnşallah bu sezon örnek olur, önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam ederiz diye düşünüyorum" dedi.



"Otellerimizde halen misafirlerimiz konaklıyor"

Turizm işletmecisi Mehmet Şirin Öztop ise, "Şükürler olsun 2021 yaz sezonu dolu dolu geçti. Turizm işletmecileri bu durumdan memnun. Özellikle de Almanya'dan gurbetçi dediğimiz Türklerin araçlarıyla gelip, KDV noktasında çok ciddi katkıları oldu. Sezonumuz 1 Temmuz'da başladı. Halende sahilde kalabalık devam ediyor. İşletmelerimizde, otellerimizde halen misafirlerimiz konaklıyor ve bu güzel denizin tadını çıkartıyorlar" şeklinde konuştu.

Tatil için gelen Seda Halavut, "25 yıldır Kızkalesi'nde tatil yapıyorum. Denizin ve havanın ağustos ayını aratmadığını hep birlikte görüyoruz. Çok güzel bir enerji var havada. Çok sağlıklı dönemler geçiriyoruz. İnşallah pandemiyi atlatır, eski günlerimize çok daha enerjik bir şekilde döneriz" dedi.

