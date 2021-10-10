TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Uşakspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Uşakspor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Tarsus
Hakemler: Yusuf Aydın xx, Mustafa Yüksel xx, Mehmet Şengül xx
Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Muharrem xx, Uğur xx, Cengiz xx (Niyazi dk. 83 ?), Nurullah xx (Abdussamed dk. 46 x), Yasin Yener xx (Alperen Pak dk. 72 x), Yılmaz xxx (Okan dk. 61 x), Azad xx, Ahmet xx, Sefa xx, Sinan xx (Artun dk. 72 x)
Uşakspor : Umut xx, Sertan xx, Ömer xx, Berkay xx, Yasin Ozan xxx, İbrahim xx, Kerem xx, Tayyib xx (Celal dk. 87 ?), Erol xx (Erkan dk. 59 x), Emre xx, Onurcan xx (Resul dk. 72 x)
Goller: Yılmaz (dk. 13) (Tarsus İdman Yurdu), Yasin Ozan (dk. 80) (Uşakspor)
Sarı kartlar: Artun (Tarsus İdman Yurdu), Ömer, Sertan (Uşakspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.