Tarsus İdman Yurdu - Uşak Spor: 1-1

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) -

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Yusuf Aydın xx, Mustafa Yüksel xx, Mehmet Şengül x

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz xx, Muharrem xx, Uğur xx, Cengiz xx (Niyazi dk. 83 x), Nurullah xx (Abdussamed dk. 46 x), Yasin Yener xx (Alperen Pak dk. 72 x), Yılmaz xxx (Okan dk. 61 x), Azad xx, Ahmet xx, Sefa xx, Sinan xx (Artun dk. 72 x)

UŞAK SPOR: Umut xx, Sertan xx, Ömer xx, Berkay xx, Yasin Ozan xxx, İbrahim xx, Kerem xx, Tayyib xx (Celal dk. 87 x), Erol xx (Erkan dk. 59 x), Emre xx, Onurcan xx (Resul dk. 72 x)

SARI KARTLAR: Artun (Tarsus İdman Yurdu), Ömer, Sertan (Uşak Spor)

GOLLER : Yılmaz (dk. 13) (Tarsus İdman Yurdu), Yasin Ozan (dk. 80 (Uşak Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Uşak Spor ile berabere 1-1 kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-10-10 21:50:08



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