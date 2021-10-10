Balık Festivali, Ece Seçkin konseriyle sona erdi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Karaduvar Balık Festivali’nin kapanış konserinde Mersinli sevenleriyle buluştu

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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Karaduvar Balık Festivali’nin kapanış konserinde Mersinli sevenleriyle buluştu. Konserde Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni evlenen Seçkin'e düğün hediyesi olarak bir tablo hediye etti.



Mersinliler, Akdeniz ilçesinin sahil mahallesi Karaduvar'da düzenlenen Balık Festivali’nde, sardalyaekmek lezzeti, müzik ve eğlenceyle doydu. İlki 2019 yılında yapılan, pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen Karaduvar Balık Festivali, bu yıl renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin kapanış konserinde ünlü sanatçı Ece Seçkin, sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konsere 'Dibine Dibine' şarkısıyla başlayan Seçkin, gece boyunca sevilen birçok sevilen şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Seçkin'e, sevenleri birçok şarkısında eşlik etti. Dansçılarıyla muhteşem bir sahne performansı sergileyen Seçkin, tam not aldı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Seçkin, uzun süre alkışlandı.

Konser sonunda Seçkin'e Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından çiçek ve düğün hediyesi verildi.

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