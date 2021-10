MEÜ Onkoloji Hastanesi, kanser ve kalıtsal kan hastalarının umudu oluyor Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Onkoloji Hastanesinde gerçekleştirilen ilk 2 ilik nakli, başarıyla sonuçlandı 3'üncü nakilde de olumlu sonuçlar elde edilirken, hastalara umut kapısı doğdu

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Onkoloji Hastanesinde gerçekleştirilen ilk 2 ilik nakli, başarıyla sonuçlandı. 3'üncü nakilde de olumlu sonuçlar elde edilirken, hastalara umut kapısı doğdu.

Mersin’de yıllardır eksikliği hissedilen Kemik İliği Nakil Merkezi (Kök Hücre Nakil Merkezi), Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesi bünyesinde açılmıştı. Tüm kriterleri tamamlayan merkez, 2021 mayıs ayının başında ruhsatını almıştı. Hastanede erişkinler için tam donanımlı 6 odalı bir ünite hazırlanırken, negatif basınçlı, hepa filtreli tek kişilik odaların tümü gerektiğinde yoğun bakıma çevriliyor.



"İlik nakillerinin başarılı olması bizi çok mutlu etti"

Nakillerle ilgili İHA muhabirine konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, ilik naklinin çok özellikli bir iş olduğunu söyledi. Orada çalışan herkesin eğitimli olduğunu vurgulayan Çamsarı, "Orada tecrübeli hocalarımızda var. Nakillere aslında ben geldiğim günden beri önem verdim. Böbrek, göz nakilleri hızla devam ediyor. Göz ve ilik nakli özellikle bu dönemde hızla başladı. İlik nakli hem maliyeti çok fazla hem de getirisi çok fazla. Eğitimleri biraz zorladı. Personel bulmakta biraz sıkıntı yaşadık ama yaptığımız nakillerde ilk 2 hastanın şifa bulması bizi sevindirdi. 3’üncü hasta da şu anda sonuç bekliyoruz ve oda olumlu gidiyor. Bu burası için çok özel bir şey. Bu her ilde olmayan bir çalışma. Onkoloji hastanesinin 150 yatağı var ama diğer taraflarda yapılan işler kadar bu ilik nakli bizi çok daha mutlu etti. Diğer taraflarda rutin işler yapılıyor ama nakil konusunda başarılı şekilde yola çıkmamız Mersin için çok büyük kazanç” dedi.

Başvurularının da iyi olduğunu kaydeden Çamsarı, “İlk başta onkoloji hastanemizde de 150 yatak acaba fazla mı oldu diyorduk ama 35 içinde hastanemiz doldu. Şu an için o hastanemiz bile yetmiyor. İlik naklinde de öyle oldu. Zaten bizim kayıt tuttuğumuz hastalarımız vardı. Birde şimdi nakillerde başarılı olunca her yerden duyulmaya başlandı ve insanlar akın akın gelecek. Belki yine orada da ayırdığımız yatak yetmeyecek. Süreç içerisinde orayı da büyütme imkanımız olabilir” şeklinde konuştu.



"2 hastamızın kök hücreleri tam zamanında yerleşti"

Hastanede görevli Dr. Öğretim Üyesi Pelin Aytan ise kemik iliği merkezinin 4 Mayıs 2021 tarihinde ruhsat aldığını söyledi. 25 Haziran 2021 tarihinde de ilk kök hürce nakil işleminin yapıldığını kaydeden Aytan, "Bu zamana kadar toplam 4 hastamızın mobilizasyonu ve kök hücre toplama işlemi başarı ile yapılmış ve 2 hastamızın multiple myelom ve 1 hastamızın non hodgkin lenfoma tanılarıyla aferez ünitemizde toplanarak işleme ünitemizde dondurularak saklanan kök hücrelerinin başarı ile kendilerine otolog kök hücre naklini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. İlk otolog kök hücre naklimizi 10 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdik. İki multiple myelom hastamızın kök hücreleri tam zamanında yerleşmiş ve yattıkları süre içinde hiçbir komplikasyon yaşanmamıştır. Zamanında taburcu olarak ayaktan nakil polikliniğimizde benim tarafımdan takipleri yapılmakta koruyucu antibiyotik tedavilerine devam etmektedirler. Üçüncü hastamızın lenfoma tanısı olup otolog kök hücre nakli sonrası halen hastanemizde yatarak koruyucu antibiyotik ve destek tedavilerini almaktadır. Kendisinin de kök hücrelerinin zamanında yerleşmesi beklenmektedir" dedi.

Bölgede çok az sayıda hastanede kemik iliği nakil ünitesinin kurulduğunu vurgulayan Aytan, "Mersinimizde kurulan ilk ve tek nakil ünitesiyiz. Hem gururlanıyoruz hem de bu durum bize çok fazla sorumluluk yüklüyor. Ancak çok fazla hasta potansiyelimiz bulunmakta olup nakil için uygun olan tüm hastalarımıza kendinden ya da uyumlu akrabasından nakil yapmayı planlamaktayız. Hematoloji ve kemik iliği nakil ünitesi ekibimiz çok özveri ile çalışmaktadır. Uzun süren ve daha süreceği öngörülen pandemi boyunca hastalarımızın yoğun izolasyonu ile yatarak en az yan etki ve komplikasyon yaşayarak ya da hiç bu etkileri yaşamadan taburcu olmaları en büyük hedefimizdir" şeklinde konuştu.

