Rosatom, nükleer enerjinin potansiyelini anlatıyor Rosatom, EXPO-2020’de multimedya enstalasyonunu tanıttı

Pandemi nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen EXPO 2020, 1 Ekim’de Dubai’de başladı. Rusya pavyonu, sergi programı kapsamında çalışmalarına başladı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un da multimedya enstalasyonu ile yer aldığı Rusya pavyonunu ziyaret edenler, geçmişteki bilimsel ve kültürel başarıların yanı sıra, yenilikçi zihnin insanlığın yararına olacak biçimde geleceği nasıl şekillendirebileceğine ilişkin tanıtım gösterimini de izleme imkanı bulacak.

EXPO 2020 Rusya Pavyonu’nun Genel Sorumlusu ve Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev ile Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Sekreteri Dimitri Kerkenses, Rus pavyonunun açılış töreninde hazır bulundu. Resmi heyet, pavyondaki sergiyi gezdi ve Rosatom multimedya enstalasyonuna özel ilgi gösterdi.



Rosatom, nükleer enerjinin potansiyelini anlatıyor

Enstalasyon, sürekli yeni bilgiler üretme ve edinme arzusunun mümkün kıldığı insan düşüncesinin evrimini ve medeniyetin başarılarını tüm canlılığıyla gözler önüne seriyor. Rosatom’un sergisi, bu arzunun geleceğin çevre dostu ve sürdürülebilir dünyasına nasıl zemin hazırladığını gösterirken, mevcut teknolojiler, insanın yaşam kalitesinin iyileşmesi ve ülkelerin kalkınması için gerekli koşulların oluşturulması sinerjisinin bir ürünü olan nükleer enerjinin potansiyelini anlatıyor. Enstalasyon, Rusya pavyonunun kalıcı sergisinin bir parçasını teşkil ediyor. 6 ay boyunca devam edecek olan EXPO2020’de Rosatom, ortakları ve medya için bir dizi etkinlik düzenlemeyi planlarken, Rosatom çalışanları da Rusya Pavyonu’nun faaliyet programında yer alacak.



“Sergiye 192 ülke katılıyor”

Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “EXPO ilk kez Ortadoğu’da yapılıyor. Neredeyse tüm EXPO sergilerine katılan ülkemiz için bu sergi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya Federasyonu arasındaki iş birliği gelişimine daha fazla ivme kazandıracak çok önemli bir etkinlik. Sergiye 192 ülke katılıyor. En fazla katılımcı sayısı olan bu EXPO’yu, Rusya Federasyonu için 182 gün boyunca dünyaya teknoloji, bilim, inovasyon ve elbette kültürü anlatacağı bir fırsat olarak görebiliriz” dedi.



“Nükleer enerji, ileri teknoloji ve insan odaklı bir endüstri örneğidir”

Rusatom Uluslararası Ağ Başkanı Vadim Titov ise “Nükleer enerji, ülkelerin kalkınmasının temel taşı olan ve aynı zamanda insanlığın kalkınması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunan ileri teknoloji ve insan odaklı bir endüstri örneğidir. 75 yılı aşkın bir geçmişe sahip Rus nükleer endüstrisine bakarak nükleer enerjinin uzun evrimsel yolunu takip edebiliriz. Günümüzde nükleer enerji, temiz enerji üretiminden daha fazlasıdır. Nükleer teknolojiler, günümüzün çevresel, ekonomik, sosyal ve diğer sorunlarına yenilikçi çözümler üreterek nihayetinde insanların yaşam kalitesini artırmaktadır. Rosatom’un Rus pavyonuna katılımı, EXPO küresel izleyicisine bugün nükleer teknolojilerin genç nesiller için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya nasıl paha biçilemez bir katkı sağladığını anlatmak için fırsat teşkil ediyor" diye konuştu.

Dünya Expoları 5 yılda bir düzenleniyor ve 36 ay sürüyor. İlk Dünya Sergisi, 1851’de Londra’da düzenlendi. EXPO2015’e Milano ev sahipliği yaptı. 2015’te 145 ülkenin temsil edildiği sergiye 22,5 milyon kişi katıldı. Yeni başlayan EXPO 2020, Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya bölgesindeki ilk ve aynı zamanda en büyük dünya fuarı olarak şimdiden tarihe geçti.

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