Başkan Gültak, kız çocuklarla duvar boyadı, resim yaptı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen özel bir etkinlikte minik kız öğrencilerle bir araya geldi. Kız çocuklarla birlikte duvarları rengarenk boyayan Gültak, onlarla resimler de yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında renkli bir buluşmaya imza atıldı. Salim Güven İlkokulunda okuyan onlarca kız çocuğu, kuruma ait bina bahçesinde ağırlanıp onlara özel bir etkinlik organize edildi. Güne özel düzenlenen buluşmaya, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna, kurum personeli uzmanlar ile öğretmenler katıldı.



“Cinsiyet farkı, kimseye üstünlük sağlamaz”

İlk olarak kuruma ait binanın duvarlarını gökkuşağı renkleriyle boyayan ve resimler yapıp eğlenen kız çocukları, ardından Başkan Gültak ile birlikte ellerini boyayıp duvara el izlerini bıraktılar. Buluşmada Başkan Gültak, etkinliğe katılan çocuklara hediyeler verdi; miniklere meyve suyu ve kek ikram edildi.

Günün önemine ilişkin konuşan Başkan Gültak, kendisinin de kız babası olduğunu belirterek, “Gün dolayısıyla bir farkındalık oluşturmak istedik. Tabi bu mesele, bir eşitlik meselesi. Eğitim, siyaset, ticaret, kısacası hayatın her alanında kadınerkek arasında fark yoktur. Cinsiyet farkı hiç kimseye üstünlük sağlamaz” dedi.



“Akdeniz’de kadınlara ve kız çocuklarımıza yönelik algıyı değiştirdik”

“Tüm kız çocuklarımızın günü kutlu olsun” diyen Gültak, kız çocukların yanında olduklarını vurguladı. Gültak, “Kadına yönelik şiddeti, kız çocuklarımıza yönelik baskı ve istismarı da kınıyor ve lanetliyorum. Kadınlara, gençlere ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. Akdeniz Belediyesi olarak başta eğitim olmak üzere her türlü talep ve ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edeceğiz. Akdeniz’de kadınlara ve kız çocuklarımıza yönelik algıyı değiştirdik. Yaklaşık 18 kültür evimizde psikolog ve sosyologlarımız, annelerimiz ve çocuklarımıza destek veriyor. Ayrıca AnneKız Projesi ile hayatında hiç kampa veya denize gitmeyen anneler ile kızlarını kampa götürüyoruz. Bu kız çocuklarımızdan biri; İclal Kurt, hazırladığımız eğitim portalı sayesinde tıp fakültesini kazandı. Milli sporcumuz Miray Ulaş kızımız, İtalya'da düzenlenen yelken şampiyonasında dünya 3’üncüsü oldu. Miray kızımız, önümüzdeki seneden itibaren sporcumuz olacak. Yine Huri Korkut kızımız; Avrupa Tekvando Şampiyonu, her türlü destek veriyoruz. Huri kızımız da ocak ayından itibaren spor kulübümüz bünyesine geçecek. Kadınlar ve kızlara yönelik proje ve kampanyaları önemsiyoruz. Akdeniz’de kadınlar ve kızlar bir tık ötelenmişti ama farkındalık oluşturarak bu durumu büyük ölçüde değiştirdik. Onlar da üretmeye ve kazanmaya başladılar. Akdenizli kadınlar artık daha özgüvenli ve güçlü” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.