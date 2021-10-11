Emine'den 4 gündür haber alınamıyor

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Okan ÇALIŞAKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce evinden çıkan Emine Çetin (40), bir daha geri dönmedi. Çetin'in evden çıkış anı görüntüleri ortaya çıktı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Emine Çetin, Avadan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. İlçe jandarma ekipleri ile ailesinin aradığı Çetin'in son görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. Evinden çıkışı görüntülenen Çetin'i arama çalışmaları sürüyor. Görüntülerde Çetin'in yürüyerek evinin bulunduğu bölgeden uzaklaştığı görülüyor.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-10-11 15:37:37



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