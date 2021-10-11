DHA muhabirine `Ulusal Bronz Madalya´

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) Mersin Muhabiri Mustafa Ercan, düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında doğa kategorisinde `Ulusal Bronz Madalya´ alırken 4 fotoğrafı da sergilenmeye değer görüldü.
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), International Association of Art Photographers (IAAP), Artist of internatioal Federation Photografic (AFIP) onayı ile düzenlenen Otofokus 1´inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.
Dünyanın farklı ülkelerinden 292 fotoğrafçının eserleri ile 4 ayrı kategoride katıldığı yarışmada DHA Muhabiri Mustafa Ercan, doğa kategorisinde `Ulusal Bronz Madalya´nın yanı sıra iki sergileme, renkli kategorisinde 1 sergileme ve seyahat kategorisinde de 1 sergileme aldı.
Mustafa Ercan, geçen günlerde de Adana Amatör Fotoğrafçılar Derneği (AFAD) 8'inci Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda da doğa kategorisinde fotoğrafı ıle IAAP Ribbon'a layık görülmüştü.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-10-11 16:40:23
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