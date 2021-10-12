"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

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Mersin'in Tarsus ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emine K. yönetimindeki 33 ECM 43 plakalı otomobil, TEM Otoyolu MersinTarsus istikameti Akgedik mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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