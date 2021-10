Toroslar Belediyesi, çocukları ‘Hayal Tasarım Atölyesi’nde buluşturuyor

Toroslar Belediyesi, 610 yaş arasındaki çocukları eğlenceli ve eğitici bir aktivite çalışması olan ‘Hayal Tasarım Atölyesi’nde buluşturuyor. Çocuklar, atölyede hem eğleniyor hem kendi sanat ürünlerini yapıyor.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çocukların hayal gücünün gelişimine katkıda bulunmak ve yeteneklerini keşfetmelerini desteklemek amacıyla her herşembe günü, 13.0015.00 saatleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezinde verilen atölye çalışmaları yoğun ilgi görüyor. Gönül Bağı Çocuk Danışma Birimi bünyesinde, uzman eğitmenler eşliğinde resim, seramik ve ahşap boyama derslerine katılan çocuklar, hem eğleniyor hem de farklı sanat dallarında kendi sanat ürünlerini yapma becerisi kazanıyor.

Atölyede aileler de çocuklar da mutlu oluyor. Çocuklarını emin ellere teslim eden aileler, eğitime verdiği destekten dolayı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.

Atölye çalışmaları kapsamında resim etkinliğinde bir araya gelen çocuklar, hayallerindeki figürleri ve rengarenk dünyalarını tuvale yansıtmanın mutluluğunu yaşadılar.

Hayal Tasarım Atölyesi’ne katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesinin 444 41 33 numaralı Gönül Bağı Destek Hattını arayarak, bilgi alabiliyorlar.



“Çocuklarımızın hayalleri bizim için önemli”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, “Çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayabiliyorsak, hayal dünyalarına dokunabiliyorsak en doğru işi yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

Hayal Tasarım Atölyesi ile çocuklar için renkli, eğlenceli ve öğretici bir etkinlik hazırladıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Toroslar Belediyesi olarak eğitime yönelik projelerimizi çok önemsiyoruz. Hayal Tasarım Atölyemizde de çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda amacımız, hayallerini gerçekleştirebileceklerini onlara göstermek. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeyden önemli. Her zaman yanlarındayız” diye konuştu.

