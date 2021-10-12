Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu

İHA

Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki operasyonu sırasında PKK tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak için Mersin’in Bozyazı ilçesinde mevlit programı düzenlendi.
Şehit polis memuru Sedat Yabalak’ın ailesi tarafından ilçeye bağlı Tekeli Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda düzenlenen mevlide, Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek, ilçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit öncesi konuşan Bozyazı Müftü Vekili Mehmet Fidan, vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrak ve toprağın kutsallığı, şehitlik mertebesinin önemi ile birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularına vurgu yaptı. Konuşmaların ardından din görevlileri tarafından okunan Kur’anı Kerim, mevlit ve dualarla şehit polis memuru Sedat Yabalak anıldı.
Programda Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, şehidin yakınlarıyla yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti. Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayan Kalkan, "Siz değerli şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin birer emanetisiniz. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Duru'nun ölümüne para cezası Mersin'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru Tan'ın ölümünden sorumlu sanıkların cezası belli oldu 2 sanığa 2 yıl 6 ay, 2 sanığa ise 4 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, sanıkların hepsinin cezası paraya çevrildi
YEREL HABERLER Minik Duru'nun ölümüne para cezası Mersin'de ...
Tarsus Belediyesi, çiftçilere 500 bin adet karnabahar, brokoli ve marul fidesi dağıttı Başkan Bozdoğan: “Tarımda çiftçilerimizin değerini ön plana çıkartan bütün eylem planlarını ortaya koyduk”
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, çiftçilere 500 bin adet ...
Toroslar Belediyesi, çocukları ‘Hayal Tasarım Atölyesi’nde buluşturuyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, çocukları ‘Hayal Tasarım ...
Tarsus Şehir Tiyatrosu bir ödül daha aldı Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncusu Hacer Öner, Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivalinde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı
YEREL HABERLER Tarsus Şehir Tiyatrosu bir ödül daha aldı Tarsus ...
Mezitli Belediyesinin 2022 bütçesi 211 milyon 538 bin TL
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinin 2022 bütçesi 211 milyon 538 bin ...
Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 TL Muz üreticileri kendilerinden düşük fiyata alınan muzun tezgahta tüketiciye pahalıya satılmasından rahatsız Bazı üreticiler, üretici ve tüketicinin mağdur olmayacağı alımda ve satımda sabit fiyat uygulamasına geçilmesini istedi
YEREL HABERLER Muz üreticide 3 ile 6 TL, marketlerde 12 ile 15 ...
Akdeniz Belediyesi, Esenli Mahallesinde meydan çalışmasına başladı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, Esenli Mahallesinde meydan ...
Türkiye’nin lider limanı MIP, 8 ayda yüzde 10 büyüdü MIP Genel Müdürü Johan Van Daele: “MIP, Türkiye’nin dünyaya açılan stratejik kapılarından biridir”
YEREL HABERLER Türkiye’nin lider limanı MIP, 8 ayda yüzde 10 ...
Akdeniz'de yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de yol çalışmaları sürüyor
Prof. Dr. Çeliktaş: “Teknoloji ve spor yapmamak kamburluğu artırıyor” Çeliktaş, aileleri kamburluk konusunda uyardı: “Çocuklukta görülebilecek kamburluk belirtileri atlanmamalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çeliktaş: “Teknoloji ve spor yapmamak ...
Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı
Akkuyu NGS projesi, yerli sanayiye dinamizm kazandırıyor Aecondemeks firma yetkilisi Atilla Evrensel: “Akkuyu NGS’nin bölge ekonomisinde oluşturduğu değişimi gözle görebilmek mümkün”
YEREL HABERLER Akkuyu NGS projesi, yerli sanayiye dinamizm ...
Mersin'de Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Mersin'de Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası ...
Kız çocukları, atölye etkinlikleriyle öğrenirken eğlendi
YEREL HABERLER Kız çocukları, atölye etkinlikleriyle öğrenirken ...
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan şüpheli KKTC'de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında yer alan ...
Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı
YEREL HABERLER Firari FETÖ'cü, KKTC'de yakalandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Başkan Seçer, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde kreşteki miniklerle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: “Çocuklara daha güzel bir dünya bırakabilmek adına gayret sarf ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde ...
DHA muhabirine `Ulusal Bronz Madalya´
YEREL HABERLER DHA muhabirine `Ulusal Bronz Madalya´
Karaduvar Balık Festivali'ne 50 binden fazla kişi katıldı
YEREL HABERLER Karaduvar Balık Festivali'ne 50 binden fazla kişi ...
Mersin'de 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 100 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Emine'den 4 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Emine'den 4 gündür haber alınamıyor
Mersin’de 100 bin adet kaçak makaron ve 6 bin adet sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin’de 100 bin adet kaçak makaron ve 6 bin adet ...
Başkan Yılmaz, Mersin’den 350 kadın ile birlikte Ata’nın huzuruna çıktı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Mersin’den 350 kadın ile birlikte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.