La Traviata prömiyerle sahnelendi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin 'La Traviata' operasından uyarlanan rejili konserin prömiyerini gerçekleştirdi.

Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesi salona gelen sanatseverler, koronavirüs nedeniyle HES kodları kontrol edilerek içeri alındı.

Rejisörlüğünü Melih Öztürk yaptığı eserin orkestra şefliğini Davide Damiani, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Hatice Kaptı, ışık tasarımını Barış Aslan üstlendi.

Tek perdelik rejili konser formatıyla ilk kez sahnelenen 'La Traviata'nın anlatımı Volkan Severcan tarafından yaparken MDOB sanatçıları Bülent Bezdüz, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Eylem Demirhan Duru ve Cengiz Sayın konserde solist olarak sahne aldı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2021-10-12 23:56:15



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