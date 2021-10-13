Toroslar’ın caddeleri yenilendi

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesindeki 204. Cadde ve Demirtaş Mahallesindeki 203. Caddeyi yenileyerek vatandaşların kullanımına açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kent genelinde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir süredir çalışmaların sürdürüldüğü ilçelerden olan Toroslar’da da ekipler programlı bir şekilde yol yenileme ve asfaltlama faaliyetleri yürütüyor.



204. Cadde asfaltlanarak hizmete açıldı

Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, yenileme planına aldıkları Toroslar ilçesinin birçok cadde ve bulvarında çalışmalar gerçekleştiriyor. Bozuk zemin nedeniyle ulaşımda sorun oluşturan caddelerden biri olan Turgut Türkalp Mahallesindeki 204. Cadde, ekiplerin yenileme kapsamına aldığı noktalardan biri oldu. 300 metre uzunluğundaki caddede zemin düzenleme işlemi gerçekleştiren ekipler, kısa sürede asfalt serimini tamamlayarak caddeyi vatandaşların kullanımına sundu.



203. Caddede bin 300 metrelik yol yenilendi

Demirtaş Mahallesindeki bin 300 metrelik 203. Caddede de çalışma yapan ekipler, yolun tamamını yeniledi. Daha önce caddede 6 bin 300 metrekarelik kaldırım çalışması yapan ekipler, yıpranmış asfalt zeminin sökülmesinin ardından sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak yolu kullanıma açtı.

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