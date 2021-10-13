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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Çamalan'da 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği

İHA

Tarsus Çamalan'da 'Doğa Bizi Çağırıyor' etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin “Haydi Birlikte Yürüyelim” sloganı ile başlattığı “Doğa Bizi Çağırıyor” etkinliğinin yeni durağı Tarsus’un Çamalan Mahallesi oldu. Çamalan’da önce doğa gezisi yaparak, tertemiz havanın tadına varan katılımcı kadınlar, ardından Cemevinde ağırlandı.
Duyurusu önceden yapılarak oluşturulan ve her yaş grubundan yurttaşların katıldığı etkinlik kapsamında Mersin merkez ve Tarsus’tan ücretsiz servislerle Çamalan Mahallesi’ne götürülen katılımcılar, doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Çamalan’da bulunan ormanlık alanda 7 kilometre boyunca yürüyüş yapan katılımcılar sosyalleşme imkanı buldu. Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı da katıldı.
Yürüyüş sonrasında çoğunluğunu kadınların oluşturduğu katılımcılar, Çamalan Cemevi’nde ağırlandı. Yapılan ikramların ardından katılımcılar, yörede yetişen baharatları ve tahtadan yapılan ürünleri de inceleyip satın alma fırsatı buldu.
Çamalan Cemevi Dernek Başkanı Refik Deviren, Tahtacı Alevileri’nin tarihsel süreci, bölgede yaptıkları çalışmalar ve ağırlıklı olarak orman ürünlerini değerlendirme çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Emekli eğitimcilerden Zeliha Kelekçi ise geleneksel giysileri giyerek ağırladıkları misafirlerine yönelik olarak yaptığı konuşmada, “Tahtacılar olarak, ağaç kesen değil, ağacı kutsal bilen insanlarız. Biz ağacı kesmeden önce ağaca kurban keserek, gülbeng okuyarak, ağaçtan, doğadan özür dileriz. Eğer gördüyseniz en çok çam ağacı Çamalan’da. Çünkü biz ağacı kesmeyiz” dedi.
Ahmet Ali Erdoğan dedenin lokma duasının ardından eski muhtar Zakir Ahmet Talipoğlu, saz çalarak türküler seslendirdi.

“Mersin’in göremediğimiz yerlerini geziyoruz”
Etkinliğe katılan Yüksel Bademsoy, gezilere mümkün olduğunca katılmaya çalıştığını ifade ederek, Çamalan Mahallesi’ni de oldukça beğendiğini belirtti. Bademsoy, “Belediyemizin düzenlediği bu gezilerle Mersin’in göremediğimiz yerlerini geziyoruz. Bu güzel gezilerden mümkün olduğunca yararlanmak istiyoruz. Çok mutluyuz, güzel bir rehberimiz bize eşlik ediyor. Arkamızda her zaman sağlık ekibimiz var. Kendimizi güvende hissederek bu çok güzel gezilere katılıyoruz. Hele pandemiden sonra bunlar bize ilaç gibi geldi, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Seyhan Dedeoğlu da 30 yıldan fazladır Mersin’de yaşamasına rağmen birçok yeri bilmediğini söyledi. Dedoğlu, gezilerin yeni yerleri keşfetmeleri için önemli olduğunu belirterek, “Vahap Seçer’e, büyükşehre binlerce teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik. Bu etkinlikler, inşallah bu şekilde devam eder. Biz çok memnunuz. Çamalan yaylasına ben para versem gelemem. Otobüs tutsam, araba tutsam gelemem” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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