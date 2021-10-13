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Mersin'e yeni yurt yapılacak MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı: "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yeni yurdun olurunu aldık"

İHA

Mersin'e yeni yurt yapılacak MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı: "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yeni yurdun olurunu aldık"

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, yeni bir yurt konusunda 12 yıldır girişimde bulunduklarını hatırlatarak, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yeni yurdun olurunu aldık. Benim tahminim buraya 2 ile 4 bin arasında öğrencinin kalabileceği yeni bir yurt yapılacak" dedi.
Rektör Ahmet Çamsarı, yeni eğitim öğretim yılı, yüz yüze eğitim ve deniz canlıları müzesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin büyük bir kısmının aşılı olduğunu kaydeden Çamsarı, öğretim görevlilerinin de hemen hemen hemen tamamının aşılı olduğunu dile getirdi. Aşısız personel varsa onları öğrencilerle yüz yüze gelmeyecek şekilde konumlandırdıklarını kaydeden Çamsarı, "Öğrencilerden de aşı olmayıp, aşı yaptırmak istemeyenler var. Bu konuda bize dilekçe verenlerde var. PCR konusunda zorlayıcı, mecbur tutmamamız konusunda yeni bir yazı da geldi. Şu anda HES kodu bakıyoruz. Tabi maske ve hijyene çok dikkat ediyoruz. Sadece sınıflarda değil sosyal alanlarda ve yemekhanelerde de bu konuya dikkat ediyoruz. Yemekleri tek kullanımlık tabaklarla veriyoruz. Açık alanlara yemek yenilecek yerler yaptık. Şu an için ciddi bir sorun gözükmüyor” diye konuştu.

"12 tane öğrenci pozitif çıktı"
Bir iki tane öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığını vurgulayan Çamsarı, “Öyle sınıfı kapatacak derecede pozitif çıkmadı. Bir sınıfta 2 ve üzeri pozitif çıktığında sınıflar kapatılıyor. Birde biz zaten birçok yerde sınıfları bölüyoruz. Karantinaya giren öğrencilerimiz içinde online alt yapımız çok iyi. Öğrenci evde de otursa hiçbir şekilde eğitimi aksamıyor” ifadelerini kullandı.
Bu sene yaklaşık 9 bin öğrencinin kayıt yaptırdığını söyleyen Çamsarı, “Toplamda 44 bin civarında nüfus var. Yine 16 fakülte, 11 meslek yüksek, 8 yüksek okul toplam 72 birim var. 2 tane merkez başvurumuz var. Biri veterinerlik biri enerjiyle ilgili. Onlarla ilgili de şu an çalışıyoruz. Onun dışında ocakşubat gibi Aydıncık’ı açmak istiyoruz. Şu an devam eden diş hekimliği var. Orası çok şükür hızlı gidiyor. Korona virüs dolayısıyla hocalarımızdan kayıplarımız var. Bunlar bizi üzüyor. Hayatını kaybeden hocalarımızın yerlerini doldurmaya çalışıyoruz. Genel anlamda büyük bir eksiğimiz yok” şeklinde konuştu.

"2 ile 4 bin arasında öğrenci kalabilecek"
Mersin’in başta şehir olarak avantajlı bir kent olduğunun altını çizen Çamsarı, şöyle devam etti:
“Barınma sorunu lansa edildiği gibi yüksek değil burada. Biz aslında birkaç yıldır girişimini de yaptık yeni yurt binasının. Kredi yurtlardan da olurunu aldık. Benim tahminim buraya 2 ile 4 bin arasında öğrencinin kalabileceği yeni bir yurt yapılacak. Onun dışında da özel yurtlar burada çok fazla var. Bina olarak da Mersin zengin bir yer. Diğer büyük iller kadar öğrencilerimiz burada çok zorlanmadı. Biz misafir hanemizin de bir bölümünü öğrencilere açtık. Şu an için öğrencilerimiz o konuda zorlanmıyor. Bölümler olarak da özellikle şimdi denizcilik fakültesi bitmek üzere ve orası çok farklı olacak. Bu sene bölümlerini açtık, öğrenci aldık oralara. Bina bittiğinde her şeyiyle Türkiye’nin en büyük binalarından biri olacak. Diş hekimliği de aynı şekilde olacak. Tıp Fakültesinin onkolojisini ve 12 bölümünü daha aktivite ettik. Orada eğitime hiç ara verilmedi.”

"Deniz canlıları müzesi hazır"
Deniz canlıları müzesinin hazır olduğunu kaydeden Çamsarı, “Adına tam karar veremedik ama müze hazır. Sahile vuran balina ile birkaç tane yunus balığı vardı onların işlemleri devam ediyor. Çok büyük değil ama çok güzel bir yer oldu. Ben özellikle ilk, orta ve lise öğrencilerinin de görüp, Akdeniz hakkında bilgi almaları, yanı başlarında olan denizde nelerin yaşadığını bilmeleri için oraya önem verdim. Pandemi gerçekten bu tür şeylere engel oldu. Bizim kültür merkezinin açılışıyla ilgili de sıkıntı yaşadık. Aynısı bu müzede de oldu. İnşallah vaka sayıları düşer, aşılamalar arttığında 2’si de hazır. Müzeyi açtığımızda gerçekten görülmesi gereken bir yer olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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